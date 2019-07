Vuelta al trabajo sin novedades con Elady y ocho chicos del filial R. S. CARTAGENA Martes, 16 julio 2019, 01:30

Casi un mes después de la eliminación ante la Ponferradina, en El Toralín (el sábado 15 de junio), el Cartagena regresa hoy a los entrenamientos con una sesión liviana en Pintar Arena, a las nueve de la mañana. Gustavo Munúa ha citado a todos los jugadores disponibles del primer equipo, a excepción de Mario Fernández, que tiene permiso del club por su reciente boda.

Son 17 futbolistas del primer equipo: Marc Martínez, Forniés, Orfila, Ayala, Mauro, Andújar, Fucile, Ramírez, Cordero, Adama, Carrillo, Cristo, Paim, Viana, Elady, Jara y Aketxe. No obbstante, 5 están en la rampa de salida y son Orfila, Ramírez, Cristo, Paim y Aketxe. En el aire está la continuidad de Elady. El Cartagena aún no ha recibido ninguna oferta y la del Tenerife se mantiene en 150.000 euros, cuando la cláusula es de 500.000. «Está gastando bromas, lo veo tranquilo y sabe que es jugador del Cartagena salvo que venga una oferta que le permita crecer profesional y económicamente. No hay ningún acuerdo firmado y estamos esperando a que muevan ficha. Por esas cantidades que dicen no va a salir», aseguró ayer Breis.

Por eso, Munúa ha pedido que ocho chicos del filial estén hoy. Son los porteros Fran y Moñino, el defensa Uri, el centrocampista Vázquez, los extremos Chema, Ismael y Koke y el delantero Revilla. En la actual plantilla del Cartagena B solo hay tres cartageneros: Fran, Koke y el defensa Carmona, que sube del Juvenil.