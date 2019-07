Viana: «Soy polivalente y en el Cartagena voy a dar un salto» Manu Viana y Manuel Sánchez Breis, ayer, en la presentación del primero. / j. m. rodríguez / agm El extremo afronta su primera experiencia en un primer equipo, tras pasar por los filiales de Villarreal y Levante RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 12 julio 2019, 02:49

Después de crecer durante diez años en la cantera del Villarreal y otros cuatro en la del Levante, a Manu Viana (Valencia, 1994) se le presenta a sus 24 años la primera oportunidad para destacar fuera del abrigo de un filial y en un peso pesado de la categoría como es el Cartagena. Pocas dudas habían por su fichaje, por dos temporadas además, tras las buenos informes recopilados en el club y las recomendaciones de los exentrenadores albinegros Luis Tevenet y Paco López. Ellos lo conocen de primera mano de los clubes granota y amarillo y saben de lo que es capaz. El extremo izquierdo es una pura bala, y fue ayer presentado como nuevo futbolista del Efesé.

Viana es el primer fichaje para la temporada 2019/20 que pasa por la zona mixta del estadio Cartagonova. Lo hizo con una sonrisa y en compañía del mánager general del club, Manuel Sánchez Breis. Ambos no dejaron de estrecharse la mano durante las fotografías, y el primero en hablar delante de los micrófonos fue el directivo albinegro. «El de Viana es un fichaje que hicimos muy rápido, porque era una de nuestras primeras opciones para reforzar la banda izquierda del equipo. Es una opción que no podíamos desaprovechar. Le damos las gracias por su confianza. Él viene de una carrera exitosa, de pasar por filiales importantes. Es el momento oportuno, después de los magníficos informes que tenemos de nuestra secretaría técnica. También de Tevenet y Paco López», dijo Breis sobre el futbolista, que terminaba contrato en el Levante y, por su edad, debía dar el salto ya fuera.

El nuevo futbolista del Efesé jugó 27 partidos la temporada pasada a las órdenes de Tevenet, en el Levante Atlético, y marcó 2 goles. «Es un salto muy importante en mi carrera. Aquí llevan muchos años luchando por el ascenso. Con Tevenet no he podido hablar, pero sí que es verdad que Paco López (técnico albinegro durante el inicio del curso 2011/12, en Segunda) me escribió para decir que venía a un buen sitio, a una gran ciudad y donde el objetivo es muy claro. No tengo muchas referencias, pero otros compañeros me han ido comentado la exigencia que hay. Al final, yo vengo de filiales y ahí eso no es tan alto. Por eso creo que aquí voy a dar un salto», explicó.

El domingo, cuando el Cartagena anunció el fichaje del valenciano, Paco López y Tevenet destacaron de él, en declaraciones a 'La Verdad', su «velocidad, verticalidad e incansable trabajo» en la banda. El propio Viana también se definió ayer como un futbolista «bastante polivalente», que ha jugado de carrilero y hasta de lateral, aunque esta última es una posición donde «no se puede ver lo mejor de mí, pero sí lo necesitan voy a estar ahí al 100% para darlo todo».

«Al 200%»

A diferencia de Fito Miranda, que tiene más tendencia a enfilar la portería, a Viana le sobran las asistencias y le falta ver más puerta. En la última temporada marcó dos dianas, aunque dio seis pases de gol. «Al final eso son números. Creo que soy polivante, puedo aportar cosas al equipo y, lo más importante, al 200%». El extremo valenciano no conoce a sus nuevos compañero, ni ha coincidido con ninguno. «Con Ayala coincidí en un partido, cuando él estaba en el Valencia Mestalla y nos enfrentamos. Y de Toché, que se está escuchando su nombre, he visto algunos encuentros suyos en el Oviedo».

Tampoco tiene conocimientos en el grupo IV, porque ha pasado toda su carrera en el III, donde compiten los filiales de Levante y Villarreal. Y a Munúa lo conoce de su etapa como portero en el equipo granota. «Como entrenador no tengo muchas referencias. Están el Recre y el Córdoba, pero confío en que este año podamos lograr cosas bonitas», indicó Viana.

Munúa termina sus vacaciones y ya está en la ciudad Gustavo Munúa ha dado por concluidas sus vacaciones y ya está en Cartagena para planificar de primera mano el inicio de la pretemporada, que arrancará el lunes en Pinatar Arena. Hoy está prevista una reunión para decidir qué jugadores inician el trabajo el día 15, así como los del filial. En el club aseguran que el charrúa, desde su país, no ha desconectado y ha tenido mucho que ver en las incorporaciones de Marc Martínez y Fucile, además de en la renovación de Carrillo y la apuesta por Adama Fofana. «Estamos muy contentos con los fichajes que estamos haciendo. En el mercado, lo que no haces en dos semanas lo haces en media hora. No sé cuántos más van a llegar al lunes. Pero cuantos más, mejor. Tenemos claras las primeras opciones», dijo ayer Breis, que agradeció a Joao Costa su rendimiento, aseguró que tienen claras «las primeras opciones» y destacó las «colas» en la campaña de abonados.