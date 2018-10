Munúa: «Es un triunfo justo» Gustavo Munúa saluda al técnico sevillista, Luci Martín, ayer. / lof El técnico del Efesé destaca que «tuvimos más ocasiones que ellos» y confiesa que la victoria en Sevilla «nos viene genial» LA VERDAD CARTAGENA. Lunes, 22 octubre 2018, 08:12

El técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, se mostró satisfecho tras el triunfo de su equipo y recordó que es el que más puntos ha sumado en las cinco últimas jornadas. «Llevamos 12 de 15 y estamos en muy buena línea, sobre todo fuera de casa. Tenemos que mejorar como locales y hacernos fuertes, sabiendo que nadie nos va a poner una alfombra roja y que la Segunda B es muy complicada. Cuesta mucho ganar un partido, sea el rival que sea. Tenemos margen de mejora y la verdad es que ganar en Sevilla nos viene genial para seguir trabajando y mejorando», dijo.

Sobre el regreso al 'once' de los zagueros Óscar Ramírez y Moisés, indiscutibles en las últimas temporadas, apuntó que «es importante que los jugadores que entren de nuevo aporten su nivel. Todos sabemos que hay mucha competencia en la plantilla y eso es lo que hará que crezcamos, colectiva e individualmente. Tenemos muchas alternativas y siempre quedará fuera alguno que sea importante». Le preguntaron si esta semana se ha sentido cuestionado y contestó que «lo ideal es ganar todos los partidos y que no nos generen nunca ocasiones de gol, pero esto no funciona así y los que estamos en el fútbol lo sabemos. El Cartagena será un club importante en España y ojalá lo consiga con nosotros aquí», señaló.

Sobre el partido, opinó que «nuestro triunfo es justo, porque tuvimos más ocasiones que ellos y el peso del juego lo llevamos nosotros. Fue una lástima que no nos pitaran ese penalti tan claro a Aketxe. Si nos hubiéramos adelantado pronto, el partido habría sido distinto. Pero nos ha salido bien el plan y hemos podido contrarrestar en todo momento al Sevilla», declaró el técnico del Efesé.