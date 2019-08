El vestuario se vuelca con Elady Santi Jara camina abrazado a Elady durante el entrenamiento de este martes en LaTorre Golf de Roldán. / Antonio Gil / AGM El jienense, «tocado» tras las palabras que le dedicó el viernes Paco Belmonte, se refugia en sus compañeros, mientras continúa escuchando ofertas FRANCISCO J. MOYA Jueves, 22 agosto 2019, 00:52

Quedan 12 días para que se cierre el mercado de fichajes y nadie en el Efesé es capaz de asegurar con rotundidad si Elady Zorrilla se va a quedar o se va a marchar. Su representante, José Antonio Martínez, recibió ayer mismo varias ofertas, de Segunda y de Segunda B. Y se las trasladó al presidente del Cartagena, Paco Belmonte, quien se negó en banda a negociar y recordó a Martínez que Elady solo abandonará la disciplina del Cartagena si alguien deposita los 500.000 euros de su cláusula de rescisión, en un solo pago y al contado. Extremadura y Las Palmas tienen interés en fichar al futbolista, pero ninguno de estos dos equipos está dispuesto a pagar su cláusula.

Mientras tanto, el jugador trabaja a diario con sus compañeros, resignado y cabizbajo, consciente de que está a punto de dejar pasar la oportunidad de su vida. Está «bastante tocado de cabeza», confesaba ayer a este periódico uno de sus compañeros, quien añadía que la gente «se está volcando» con él dentro del vestuario, tanto en la plantilla como en el cuerpo técnico. Elady está hundido anímicamente desde el pasado viernes, cuando el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, le dedicó unas duras palabras en la rueda de prensa de presentación del joven medio Lucas de Vega.

«Si quieren al futbolista, ahí está. Ojalá que se lo lleven. Estoy deseando que lo del Burgos se haga. Si alguien [Elady] se altera, pues igual juega en el Burgos o en el filial del Cartagena, que tengo fichas libres. Del escudo no se ríe nadie», soltó Belmonte. Tres días después se rompió la negociación, después de que Fernando Estévez, técnico del Burgos, dijera públicamente que «no necesitamos a Elady» y César Traversone, director deportivo de la entidad burgalesa, descartara contratar al jugador pagando los 500.000 euros de su cláusula.

LA FRASE«Renové porque se da una circunstancia y no me queda otra que hacerlo. Pero no me arrepiento»

Podría ser multado

«Estoy jodido por todo lo que se ha hablado, por la manera de referirse hacia mi persona. Lo que se habla con una junta directiva son conversaciones privadas y no tienen que salir a la luz públicamente. Estoy triste y estoy pasando por un mal momento personal», confesó el propio Elady el martes por la noche en una entrevista concedida a 'Onda Regional de Murcia'. Él entendió que todo lo concerniente a la oferta del Burgos iba a quedarse en el ámbito de lo privado, salvo que acabara prosperando la negociación y se fuera finalmente al club de El Plantío. Nada más lejos de la realidad. Todo estalló públicamente.

«Estoy bastante jodido por las declaraciones que hizo Paco [Belmonte] diciendo que yo podía jugar en el Burgos o en el filial. Me han hecho un daño que no merezco y me han tirado a la afición encima», añadió en la citada entrevista, que -por cierto- hizo a espaldas del Departamento de Comunicación del club. Elady no tenía permiso del Cartagena para hablar en ningún medio y podría ser multado por esa entrevista. Así están en este momento las cosas entre la directiva y el futbolista. En este escenario se antoja realmente difícil que el jugador se quede en el Efesé. La convivencia con Belmonte y Sánchez Breis sería prácticamente imposible.

Con todo, Elady aseguró el martes en 'Onda Regional de Murcia' que «estoy comprometido con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la afición. Y si me tengo que quedar, haré mi trabajo y me comportaré como el profesional que soy. Renové porque se da una circunstancia y no me queda otra que hacerlo. No me arrepiento, estoy en un gran club. Me he sentido muy querido hasta ahora», confesó.

Mimos en privado

El caso es que Elady se está refugiando, sobre todo, en su amigo Santi Jara, con quien tiene una relación especial desde que ambos coincidieron en el Real Murcia. Y además cuenta con el cariño de la mayoría de sus compañeros. Siempre en privado, lógicamente. Será difícil que algún futbolista de la plantilla albinegra se posicione públicamente en este asunto, a pesar de que todos saben que Elady es el mejor jugador del equipo y uno de los mejores de Segunda B. El trabajo del entrenador, Gustavo Munúa, ante este claro panorama de inestabilidad, es que el asunto de Elady (baja por sanción en las dos primeras jornadas) no afecte al rendimiento del equipo a partir de este domingo.

En el vestuario entienden que con el jienense en el equipo las opciones de ascender se van a multiplicar. Y, por supuesto, todos coinciden en que una marcha a última hora del futbolista haría mucho daño a las aspiraciones del Efesé. Además, todavía está la plantilla sin cerrar y está por ver el nivel que dará en este inicio de temporada el cuadro dirigido por Gustavo Munúa. Para el debut de este domingo ante el Badajoz es duda por unas molestias el lateral izquierdo Forniés.

Si Forniés no puede jugar, Munúa tendrá que recolocar ahí a Fucile o Markel Etxberria. Otra opción sería la de bajar a Manu Viana al lateral, pero el ex del Levante es el único recambio que hay en la plantilla para Elady, quien no podrá ser utilizado este domingo por Munúa.