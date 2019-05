«Vamos a dar un paso al frente» Gustavo Munúa, ayer, hablando en el área técnica con su segundo, Cristian Berman. En la banda, el visitante Abel Moreno. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM «Somos muy ambiciosos; el objetivo depende de nosotros», sostiene Munúa RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Lunes, 20 mayo 2019, 09:30

«Vamos a ir por el camino un poquito más largo, pero depende de nosotros cumplir el objetivo» de subir a Segunda División siete años después del descenso. El Cartagena afrontará la fase de ascenso como segundo clasificado y deberá superar tres eliminatorias si quiere abandonar el 'pozo' de la Segunda B. El entrenador, Gustavo Munúa, está convencido de que de ahora en adelante va a cambiar la imagen del equipo. «Vamos a dar un paso al frente. Es un desafío para todos y vamos a precisar de la afición . Tenemos que estar juntos y convencidos», dijo el uruguayo ayer, al término de la victoria por la mínima ante el Linense (1-0) que, sumado al pinchazo del Melilla, permitirá afrontar los 'playoff' en segunda posición.

Munúa era consciente de que un tropiezo del Recreativo en su casa, ante el descendido Villanovense, era muy difícil. Por eso, alineó un 'once' plagado de suplentes y dio descanso a los apercibidos Aketxe y Cordero, y también dejó a Santi Jara y Joao Costa en el banquillo y a Jesús Álvaro fuera de la convocatoria. El Cartagena cumplió el trámite, con una primera parte aceptable. «Empezamos muy bien hasta el gol [el séptimo del año para Rubén Cruz], dominando el partido» y recuperando el esquema táctico de 4-3-3.

En la segunda parte, en cambio, el equipo bajó los brazos, todo se «emparejó» y hubo una «ocasión puntual» del Linense que pudo costar caro: un testarazo centrado de Cellerino provocó la estirada de Mario Fernández y, a su vez, un rechace que terminó en el disparo de Juampe al palo. El uruguayo elogió al meta santanderino. «Es un chico que siempre está al pie del cañón. No se le nota la falta de competición y se nota su solidez. Tiene una gran experiencia y para nosotros es importante dentro del vestuario». También valoró positivamente a Jesús Carrillo y Rui Moreira. El primero solo había jugado 24 minutos en 2019 y al luso no le daba carrete desde diciembre. Ambos completaron el encuentro entero y el portugués brilló especialmente en el centro del campo. No se notó su inactividad. «Aprovechan su oportunidad. No tenían tantos minutos y ganan confianza. Es bueno para ellos y para el equipo», recordó.

Por contra, no brillaron tanto Julio Gracia y Fito Miranda, que debían dar un paso al frente y reivindicarse para dar el salto definitivo a la titularidad. Munúa lo achacó al ambiente del encuentro. «El rival juega suelto y brillar en este tipo de partidos no es fácil», justificó. El charrúa no quiso «arriesgar» con meter al apercibido Cordero en el tramo final y apostó por Mejías. «Lo hablé con él. Los pocos minutos se ha sentido cómodo. Ha respetado mucho su posición y ha hecho un buen balance al equipo». El técnico albinegro también quiso valorar el «mérito» de haber terminado la liga regular con 75 puntos, el récord histórico del club en Segunda B.

Cornellá, Barakaldo o Castilla

El Cartagena conocerá esta tarde a su rival en la primera de las tres eliminatorias para subir. Lo posibles rivales son el Cornellá, el Barakaldo y el Real Madrid Castilla. Los catalanes juegan en un campo de césped artificial [algo que no soporta Munúa] y sus futbolistas más conocidos son los exalbinegros José Gaspar y Manu Torres y el ariete Manucho; los vascos de Marcos Morales, exportero albinegro la temporada pasada, llevan agarrados al 'playoff' desde el principio pero han perdido sus dos últimos partidos; y el filial madridista no podrá contar con Vinicius. El club blanco le ha dado ya vacaciones. Independientemente del rival, los de Munúa jugarán la ida este fin de semana fuera de casa. En caso de pasar de ronda, posiblemente tocaría un tercero. El sorteo es a las 16.30 horas en Las Rozas. Allí estará Paco Belmonte.