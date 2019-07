Toché, sin prisa, alarga la decisión para desvelar su futuro Toché celebra con rabia un gol en la goleada a Las Palmas, en diciembre de 2010. / j. m. rodríguez / agm La oferta del Efesé es menor a la de otros clubes como el Burgos; el agente de Elady sigue trabajando y no le han indicado una fecha tope R. S. CARTAGENA Miércoles, 24 julio 2019, 02:03

Siguen pasando los días, aparecen más versiones y el destino de Toché, que rescindió el pasado viernes con el Real Oviedo, sigue sin conocerse. El jugador tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para despedirse de la entidad ovetense, en la que ha sido un referente absoluto durante cuatro temporada, con 43 goles en 139 partidos. Esa comparecencia será mañana. Ahí , el santomerano de 36 años aprovechará para dar a conocer sus planes de futuro. Hasta entonces no habrá una decisión final. El tema no se va a demorarse más. Pero parece que él no tiene prisa.

En el Cartagena, no hay noticias de la directiva, y las últimas declaraciones son la que hizo ayer el mánager general, Manuel Sánchez Breis, tras la presentación de Verza. «El interés del club es que venga y él tiene interés en venir. Que vayamos a alcanzar un acuerdo con él no lo sé, es un jugador muy cotizado y en cualquier momento puede cruzarse una oferta que no podamos alcanzar. Eso no quiere decir que no estemos haciendo el esfuerzo máximo porque venga y que el jugador no esté dispuesto a venir. Pero a veces hay circunstancias que se nos escapan de las manos», dijo Breis. Según pudo saber ayer 'La Verdad', el jugador tiene varias ofertas encima de la mesa y «una buena» es del Cartagena, aunque no es la mejor económicamente pero sí la que «más interesa a ambas partes»: aquí recibiría el cariño y el respaldo de la afición, además de un puesto en el organigrama de la entidad albinegra en un futuro. En el Efesé se agarran a eso y a que el jugador tomará una decisión en los próximos días. Llevan detrás de su regreso, ocho años después de triunfar y marcar 38 goles en dos temporadas, mucho más tiempo que otros equipos.

El que se incorporó poco después de aquel encuentro en Cabo de Palos fue el Burgos, cuya oferta económica está por encima de la del Cartagena. En la sombra de ese proyecto está Florentino Manzano y allí lo dan por hecho para anunciarlo esta semana. En el Cartagena, confían en su oferta y en esa clave sentimental. Así llegó Verza. A diferencia del caso de Araujo, cuando el acuerdo estaba cerrado, fuentes de la entidad albinegra aseguraron que este caso no es igual y no hay nada atado. Por otra parte, el representante de Elady, José Martínez, dijo ayer a 'La Verdad que él sigue haciendo su trabajo en la búsqueda de un equipo interesado por el 'pichichi' albinegro y que aún «no hay fecha límite» puesta para cerrar el plazo de negociaciones.