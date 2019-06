Fútbol | FC Cartagena Toché, a fuego lento Toché, en el Mallorca-Oviedo jugado en marzo en Son Moix. / Sandra Almazan / el comercio La vuelta del ariete santomerano es la prioridad absoluta de Belmonte en este inicio de mercado, pero no habrá avances hasta que rescinda con el Oviedo FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 26 junio 2019, 02:14

La absoluta prioridad en este inicio de mercado de verano para Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis es ir dando los pasos necesarios que sirvan para que el ariete santomerano José Verdú, Toché, de 36 años, acabe regresando al Cartagena, ocho años después de su marcha al Panathinaikos. El problema radica en que tiene un año más de contrato con el Oviedo y, aunque no va a continuar en el equipo asturiano, la situación se alargará más de lo que todas las partes desearían.

Porque la ficha del santomerano en el Oviedo, donde ha marcado 43 goles en 139 partidos durante las cuatro últimas temporadas, es bastante alta y habrá un tira y afloja durante las próximas semanas entre club y futbolista. No obstante, Toché dijo públicamente tras el último partido de Liga, ante el Osasuna, que habría entendimiento. «Hay una relación buenísima con el club y no va a haber ningún problema, tanto si me quedo como si me voy. Con el club vamos a entendernos. Seguro», afirmó Toché.

Toché se irá. No entra en los planes del técnico Sergio Egea, cuya renovación fue anunciada ayer de manera oficial. De hecho, el santomerano, que este curso solo ha marcado dos goles y ha completado un total de 911 minutos en 27 encuentros (solo 8 como titular), se quedó fuera de la convocatoria en la mayoría de los partidos dirigidos por Egea, quien sustituyó a Anquela en el banquillo del Oviedo a finales del pasado mes de abril. Por tanto, Toché saldrá del Oviedo. Pero hasta que no rescinda allí, no decidirá su futuro. Si baja a Segunda B, será para regresar al Cartagena.

Sergi Maestre tiene grandes ofertas de Badajoz y Burgos que el Efesé no piensa igualar

En otro orden de asuntos, el fichaje de Sergi Maestre por el Efesé se ha complicado en las últimas horas, debido a la aparición de dos ofertas superlativas de Badajoz y Burgos, que ofrecen al ex del Real Murcia bastante más dinero que el Cartagena. UCAM, Castellón y Nástic también pretenden al medio barcelonés. Belmonte no va a entrar en ninguna subasta y mantiene su propuesta inicial, algo que posiblemente haga que Maestre no fiche por el Cartagena. Yeray (Cultural) y Otegui (Melilla) son otras opciones.