Fútbol | FC Cartagena El Tenerife llega a 150.000 euros por Elady, pero el Cartagena exige 500.000 Elady remata a portería vacía en su tercer gol a El Ejido, en un partido en el que firmó un 'hat-trick'. / J.M. Rodríguez / AGM El club canario es el que apuesta más fuerte por él y el futbolista quiere ir allí, aunque de momento Belmonte no negocia una rebaja de la cláusula FRANCISCO J. MOYA Jueves, 27 junio 2019, 02:38

El CD Tenerife va en serio a por Elady Zorrilla, autor de 21 goles esta campaña con la camiseta del Cartagena. Es el que más interés ha puesto en el extremo jienense, de 28 años, y su director deportivo, Víctor Moreno, ya ha hablado personalmente con el futbolista para expresarle su deseo de ficharlo. Aritz López Garai, entrenador recién llegado a la isla, ya sabe que Elady es una opción preferente del club blanquiazul para reforzar su ataque de cara al próximo curso.

No obstante, la entidad tinerfeña todavía no se ha puesto en contacto con el presidente del Cartagena, Paco Belmonte, quien no tiene ninguna prisa en abordar este asunto y sueña con la remotísima posibilidad de poder retener a Elady en sus filas. Sabe que es un imposible, a pesar de que el futbolista tiene un año más de contrato con la entidad albinegra. Elady, que en quince días va a cumplir 29 años, está ante la oportunidad de su vida tras una carrera en la que siempre compitió en Segunda B y Tercera, en equipos como Orcera, Villacarrillo, Linares, Jaén y Mancha Real, además de sus últimas estancias en Murcia y Cartagena. Y no la piensa desaprovechar.

Numancia, Cádiz, Elche, Las Palmas y Almería también han contactado con el agente del jugador

Ni una llamada

Sea como fuere, el asunto va a tener que demorarse todavía un poco más, ya que el CD Tenerife, en principio, solo estaría dispuesto a pagar 150.000 euros en concepto de traspaso por el jugador. En ningún caso se plantea la directiva del conjunto canaria pagar los 500.000 euros de la cláusula de rescisión. Y Belmonte, al menos de momento, no se plantea ninguna rebaja: o pagan la cláusula o Elady se queda. Cádiz, Almería, Numancia, Las Palmas y Elche también han contactado con él. Pero, al igual que en el caso del Tenerife, ni siquiera han llamado a Belmonte.

«Yo no puedo traspasar la delgada línea roja ni meterme en una negociación que necesariamente tendrá que ser entre el propietario del Cartagena, que tiene los derechos del jugador, y el presidente del club que lo quiera fichar. Yo, llegado el caso, velaré por el bien de mi cliente. Pero la realidad ahora mismo es que tenemos el interés de varios equipos de Segunda. Sin más. Nadie ha llamado al Cartagena», confirmó anoche a 'La Verdad' José Martínez García, agente de Elady.

«Él va a cumplir 29 años y este verano puede ir a Segunda. Si no es ahora, no sabemos si tendrá la oportunidad el año que viene. Si surge la opción y esa negociación llega a buen puerto, encantados de la vida. Si no hay acuerdo y tiene que seguir en el Cartagena, pues encantados de la vida también. Porque el Cartagena es un equipazo», añadió Martínez García. Belmonte, por su parte, aseguró en 'Onda Regional' que cree que «Elady seguirá con nosotros». También dijo que la opción de fichar a Toché es «irreal ahora, pero quizás no lo sea dentro de 20 días».