El Teatro Romano se promociona en la equipación del Fútbol Club Cartagena

La Comunidad promocionará el Teatro Romano de Cartagena en la equipación del Fútbol Club Cartagena. La consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo, anunció este jueves la firma de un nuevo convenio con la entidad deportiva que permitirá «promocionar el Teatro Romano de Cartagena y su museo dentro y fuera de la Región».

Arroyo, que visitó el Teatro junto al presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, la directora del Museo, Elena Ruiz, y la plantilla del club, explicó que «esta promoción turística es un paso más en la recuperación y difusión del patrimonio de la Región de Murcia y aúna el impulso a la imagen de un símbolo como es el Teatro Romano y su museo, con el respaldo al fútbol profesional».

La consejera destacó que en las ciudades «no hay transformación si no hay promoción, y todo el esfuerzo que se ha hecho en el Teatro Romano y en el patrimonio artístico no se convierte en turismo y prosperidad si no lo contamos fuera todos los días«. Además, se refirió a que este monumento se puede visitar todo el año, »contribuyendo a la desestacionalización de nuestro turismo«.

La promoción turística del Teatro Romano en la equipación del FC Cartagena se viene realizando desde 2017, año en el que la Consejería de Turismo y Cultura aumentó la partida de subvención al Teatro para su promoción en 30.000 euros. El Museo del Teatro Romano, el más visitado de la Región, recibió 1.700.000 visitantes desde su inauguración, en julio de 2008, y registró en 2018 la cifra histórica de más de 230.000 visitantes, 10.000 más que el año anterior.

La consejera resaltó «el esfuerzo por la accesibilidad que se ha hecho para que cualquier persona pueda disfrutar de este monumento»; y comentó que «todas las mejoras y la promoción turística han permitido que las referencias en internet del teatro Romano de Cartagena aumenten de forma considerable, ya que si en 2016 se registraron 390.000 referencias, el pasado año se llegó a más de un millón».