«Fue una tarde realmente bonita» Pancarta desplegada ayer por los aficionados en el fondo sur del Cartagonova, repleto de gente, con el marcador indicando el 2-0. / pablo sánchez / agm Munúa destaca la «energía» del Efesé tras el triunfo, y avisa: «Así vamos a dar guerra». «Los jugadores pasaron una semana jodida, pero sé de lo que son capaces; estas remontadas no se han hecho en el estadio, algo está cambiando» RUBÉN SERRANO CARTAGENA. Lunes, 3 junio 2019, 09:25

Quince minutos y cuarenta segundos. Ese es el tiempo que duró ayer la rueda de prensa de Gustavo Munúa, la más extensa que se le recuerda y en la que fue aplaudido por los medios de comunicación presentes, al término de la remontada ante el Real Madrid Castilla (2-0). También recibió la enhorabuena del manager general, Manuel Sánchez Breis, y de Paco Belmonte, que pasó por allí y le soltó: «¡Vamos, Munúa, vamos!».

«Estoy muy orgulloso de los jugadores que me toca dirigir. No nos iban a dejar de sorprender. La afición también estuvo de diez. Hemos vivido una tarde mágica como pocas en el Cartagonova, y estoy muy contento por vivirlo», dijo el uruguayo. Para él, el Cartagena empezó a obrar el milagro gracias a la «determinación, sin dar un balón por perdido y con las líneas muy juntas». Tan bien arrancaron los albinegros, que a las doce minutos ya le habían dado la vuelta a la eliminatoria con el 2-0 de Cordero. «Salimos con mucha energía y jerarquía, y tuvimos más ocasiones de gol que no pudimos concretar», como un cabezazo de Rubén Cruz, otro de Moyita y un disparo al larguero de Cordero.

«Lo han dejado todo [los jugadores]. Sé de la semana jodida que les ha tocado vivir y también sé de lo que son capaces de hacer. Estas remontadas no se han hecho en el Cartagonova. Hay cosas que están cambiando, también a nivel institucional, deportivo y con la afición. Así vamos a dar mucha guerra», comentó el uruguayo, «cansado» después de haber gritado mucho en su banda. «La gente se da cuenta de la seriedad que hay en el club. Este equipo se ha sabido levantar. La afición está cambiando. Este ambiente es la primera vez que lo veo desde que entreno al Cartagena. La afición sabe que van a defender este escudo hasta la muerte».

Hércules, Logroñés o 'Ponfe'

El charrúa también elogió a Rubén Cruz, vital en la entrega. «Qué les voy a decir. Ha hecho un partido completísimo. Hizo un trabajo muy bueno sin balón, y 'sucio', por decirlo de una manera, espectacular. Como todos». Otro de los futbolistas destacados fue Josua Mejías, imperial en la zaga con Antonio López. Ambos ataron a Cristo, Dani Gómez y De Frutos, que apenas inquietaron a Joao Costa. «Entramos muy concentrados. Salimos a meterles presión. Nos salió bien y ahora queda lo más importante. Munúa nos dijo que era importante estar con las líneas juntas, y no crearon prácticamente ningún daño. Antonio también ha estado a un gran nivel. Volví para vivir tardes como esta. La afición es increíble y soy muy feliz en este club», comentó el venezolano a 'La Verdad'.

El Cartagena conocerá hoy a su rival, en el sorteo que empieza a las 16.30 horas. Los posibles rivales son el Hércules, el Logroñés y la Ponferradina de Míchel Zabaco. Todos ellos también son segundos clasificados de sus grupos y, por lo tanto, podría darse la posibilidad de que el Efesé empiece la eliminatoria este mismo fin de semana en el Cartagonova.