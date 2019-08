Sívori regresa para «hacer de todo» Sívori, durante su comparecencia de ayer ante los medios, en el Cartagonova. / antonio gil / agm Vuelve al Efesé once años después para formar parte de la comisión deportiva del club. «Ayudaré al primer equipo y a la cantera», explica FRANCISCO J. MOYA Martes, 6 agosto 2019, 01:23

Once años han tenido que pasar para que Arturo Igoroin, Sívori (Vitoria, 1976), regrese al Cartagena. Volvió ayer con todos los honores, en una sala de prensa a rebosar y respaldado por Paco Belmonte, Manuel Sánchez Breis, Gustavo Munúa, Isidoro García y Paco Sánchez. No era para menos. Hablamos de uno de los futbolistas más importantes en la historia de este club fundado en 1995. Entre 2003 y 2008 acumuló un total de 173 partidos con la camiseta albinegra, lo que le convierte en el quinto con más encuentros disputados, solo por detrás de Mariano Sánchez, Alberto García, Ander Lafuente y Javi Manzano. Y es su cuarto máximo goleador histórico, con 37 dianas, solo superado por Alberto García (62), Keko (39) y Toché (38).

«He estado siete años en La Unión, mis dos últimos como jugador y luego cinco como entrenador y director deportivo. He hecho de todo y he conocido a la perfección el fútbol modesto. Ha sido un gran aprendizaje y me ha dado mucha pena irme. Pero es que al Cartagena no le puedo decir que no. No hay color entre el club que yo conocí como futbolista y el de ahora. Belmonte y Breis están haciendo un trabajo increíble y eso acabará por dar frutos. Estamos en el buen camino. Y yo quiero aportar mi granito de arena», explicó ayer Sívori.

El dato 173 partidos disputó Sívori entre 2003 y 2008 con la camiseta del Cartagena. Es el quinto con más encuentros jugados.

¿Cuál será exactamente su misión? «Haré de todo. Ayudaré al primer equipo y a la cantera. Me han pedido que dé mi opinión y que siempre dé mi punto de vista, por lo que aprendí como jugador y por lo que he aprendido en estos años de gestión en La Unión. Voy a ser un hombre de club, como se dice. Estaré para echar una mano en todo lo que me pidan, desde el entrenador del primer equipo hasta ver con Javi Madrid temas relacionados con el fútbol base», respondió.

«Estos cinco años en La Unión he hecho de todo y he conocido el fútbol modesto a la perfección»

En este sentido, Paco Belmonte, dueño del club, precisó que «él entra como uno más en la comisión deportiva del club, a trabajar con los demás. Sívori tiene ADN blanquinegro. Ve el fútbol de nuestra misma manera y quiere crecer en este mundo, como nosotros. Es un contrato sin vencimiento. Lo queremos mucho tiempo con nosotros».

El vitoriano admitió que una de las asignaturas pendientes es conseguir que haya chicos del filial que sean capaces de dar el salto al primer equipo. «Está Mauro y es verdad que no hay nadie más. Es complicado porque la exigencia del primer equipo es ascender. Por eso, no se puede contar con jugadores de relleno en el primer equipo. Hemos de ser conscientes de que debemos sacar futbolistas que sean 'Top' y que puedan pelear por ser titulares. Es algo que se va a conseguir, ya que el trabajo que está haciendo últimamente Javi Madrid va encaminado a ello», apuntó Sívori.

A nivel sentimental, confesó que su vuelta al Efesé es «muy especial, ya que vivo aquí desde hace 16 años y me considero un cartagenerista más. Es de agradecer que se acuerden de mí a pesar de que hace mucho que salí del Cartagena. Y la verdad es que siempre he sentido el cariño de la gente por la calle. Eso lo quiero devolver con trabajo, ilusión y humildad». Por último, reconoció que «al filial del Cartagena hay que exigirle mucho más que la permanencia en Tercera» y que «vamos a trabajar duro para que el equipo juvenil ascienda a División de Honor, que es donde debe estar».