Cartagena FC Sigue Ayala, se acaba el suspense Sergio Ayala, en el partido del 'playoff' de ascenso ante el Castilla, en Valdebebas. / lof El central zurdo renueva por fin con el Efesé después de una gran temporada, en la que fue el jugador más utilizado de la plantilla FRANCISCO J. MOYA Sábado, 6 julio 2019, 01:49

Hubo suspense y se demoró más de la cuenta, pero al final se impuso el sentido común y el central catalán Sergio Ayala, de 26 años, renovó su contrato por una temporada más con el Cartagena. Lo contrario hubiera sido ilógico, si nos atenemos al rendimiento que ha dado el zaguero como albinegro en esta última campaña y al hecho de que ha sido el jugador más utilizado de la plantilla. Fue el único de los 22 que superó los tres mil minutos de juego en la Liga regular, en la que fue titular en 34 de las 38 jornadas. Entre noviembre y febrero estuvo fantástico. Luego, cumplió.

Su única mancha vino en el primer encuentro de la fase de ascenso, en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. Aquella tarde fue destrozado por Jorge De Frutos, extremo del filial blanco que la semana pasada fue presentado como nuevo jugador del Real Valladolid. Tanto sufrió Ayala que fue sacrificado por Munúa en el descanso y ya no volvió a jugar hasta el partido de ida de la siguiente eliminatoria, en casa contra la Ponferradina. Lo hizo por la lesión de Antonio López y tampoco estuvo muy afortunado en los 22 minutos que tuvo que disputar. Elevó su nivel la semana siguiente en El Toralín, donde se pareció mucho más al central fiable y seguro de todo el campeonato.

EL PROTAGONISTA Nombre y edad Sergio Ayala tiene 26 años y nació en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Posición Central zurdo. Trayectoria Barcelona juvenil (2009-12), Alavés (2012-13), Valencia Mestalla (2013-17), Sint-Truidense V.V (2017-18) y FC Cartagena (2018-19).

A pesar de que solo tiene 26 años, Ayala atesora ya una gran experiencia, tras sus pasos por las canteras del Barça y del Valencia, donde se quedó a las puertas del ascenso a Segunda con el Mestalla en 2017. Su año en Segunda B con el Alavés nada más salir del juvenil de División de Honor del Barça y la dura experiencia que vivió en el Sint-Truidense belga, donde estuvo una temporada entera sin jugar tras ser destituido el técnico Tintín Márquez en la segunda jornada, le curtieron bastante. Y hoy se puede asegurar que el central catalán es un futbolista hecho y maduro. Se encuentra en el mejor momento de su carrera.

Él quería seguir y Paco Belmonte quería que siguiera. Tras la rápida renovación de Cordero, el dueño del Cartagena se centró en analizar las opciones que el mercado le ofrecía para la posición de Ayala. Y pronto se convenció de que la apuesta más segura era mantener en la plantilla al central de Sant Feliu de Llobregat. «Tengo buena salida de balón y desplazamiento en corto y en largo; he sido capitán y lo he ejercido con jerarquía y mando en defensa», se definió a sí mismo Ayala el pasado verano durante su presentación con el Cartagena. Y no mintió.

Charlie Dean, descartado

La renovación de Ayala prácticamente descarta el fichaje de Charlie Dean, quien fue compañero suyo en el Valencia Mestalla durante dos años y ha sido ofrecido al Cartagena en los últimos días. El central nacido en Luton (Inglaterra) no va a continuar en el Real Murcia y era una de las opciones que manejaban Belmonte y Breis en el caso de que Ayala no continuara en el Cartagena.

Hay que tener en cuenta que la entidad albinegra está negociando con Ángel Trujillo, central diestro que acaba de desvincularse del Almería tras ocho temporadas en el conjunto andaluz. Y que además en el Efesé han pedido al Leganés que prolongue un año más la cesión del venezolano Josua Mejías. Este asunto, no obstante, va para largo.

Con la confirmación de que Ayala se mantendrá la próxima campaña a las órdenes de Munúa son ya cinco los futbolistas que tienen su plaza garantizada en el Cartagena 19/20: Fucile, Forniés, Cordero, Santi Jara y el propio Ayala. Mario, Óscar Ramírez y Aketxe, aunque tienen contrato, no seguirán. Y lo normal es que Elady acabe siendo contratado por algún club de Segunda.