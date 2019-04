Fútbol | Derbi regional Santi Jara: «Es una lástima que nos hayan empatado» Santi Jara lamenta que su gol contra el Murcia no haya servido para llevarse los tres puntos. / J.M. Rodríguez / AGM Para el jugador del Efesé no es un gol especial por el empate y se va a casa «como si no hubiera marcado» SERGIO CONESA Cartagena Domingo, 7 abril 2019, 23:16

Santi Jara abrió el marcador del derbi en la primera parte, pero no fue una felicidad completa por el empate final del Real Murcia. «Es un gol más, si hubiésemos ganado sería distinto pero me voy a casa como si no hubiera metido», indicaba.

El jugador de Almansa explicaba que: «Hemos estado más cerca de ganar que el Murcia por lo visto en el terreno de juego. En la segunda parte han tenido alguna ocasión más que nosotros, pero el peso del partido ha sido nuestro. Es una lástima que nos hayan empatado cuando esto estaba acabado».