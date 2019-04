Santi Jara: «Daremos la cara hasta el final. Optamos a todo»

El pinchazo del Recre evita un triple empate en la primera plaza

El Recreativo no pudo pasar del empate a cero ante el Marbella en un encuentro jugado en el Nuevo Colombino, al que acudieron 14.000 espectadores. De nuevo ante su público, con las gradas a rebosar, el Decano no se sintió cómodo y no le dio muchos problemas al equipo costasoleño, aunque tampoco los marbellíes pusieron en demasiados apuros a Marc Martínez, meta del cuadro onubense. Fue un partido típico de Segunda B, con pocas ocasiones. La oportunidad más clara la tuvo Cruz, defensa del Marbella, en el segundo tiempo. Con este empate, el segundo consecutivo como local de los de Salmerón, el Recreativo se queda a dos puntos de Melilla y Cartagena y no se da un triple empate en lo más alto de la clasificación.