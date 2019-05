Sánchez Breis: «Nuestra mejor taquilla será estar el año que viene en Segunda» Manuel Sánchez Breis, en primer término y junto a un grupo de peñistas, en el momento en el que salió la bola del Cartagena, ayer en la cantina del estadio Cartagonova. / j. m. rodríguez / agm Los abonados pagarán entre 8 y 15 euros en el choque de vuelta, aunque el mánager del Efesé resta importancia al dinero extra que dejará la visita del filial blanco FRANCISCO J. MOYA Martes, 21 mayo 2019, 03:38

Una veintena de peñistas del Cartagena se reunieron en la cantina del Cartagonova para ver el sorteo. Allí estaba, en primera fila, el mánager general albinegro, Manuel Sánchez Breis, junto al edil de Deportes, Manuel Mora (PSOE), y Ricardo Segado, concejal de MC. Salió la bola del Real Madrid Castilla y se hizo el silencio. Luego vino la de la Ponferradina, que no podía enfrentarse al filial blanco por haber compartido el mismo grupo. La del Logroñés estaba fuera del bombo. «Es el Cartagena. Seguro», dijo Pencho Angosto, directivo de la federación de peñas del club. Salió la del Cartagena. Más silencio. Preocupados unos. Resignados otros. «¡Sí, sí, sí. Nos vamos a Madrid!», reaccionaron todos finalmente. Nadie quería al filial blanco. El preferido era el Barakaldo.

«No he entendido muy bien el sorteo. A nosotros nos ha tocado prácticamente por descarte el Castilla, pero creo que la bola del Logroñés tendría que haber estado dentro del bombo. Y no fuera. No ha sido un sorteo normal, pero ya está. La realidad es que me daba igual el rival que nos tocara, ya que vamos a depender del nivel que demos nosotros. Si somos capaces de estar bien, podemos ganar a cualquiera», señaló Sánchez Breis a 'La Verdad'.

«El Castilla es el filial de uno de los equipos más importantes del mundo y está lleno de grandes futbolistas. De hecho, algunos jugarán la temporada que viene en Primera. Somos dos equipos con nivel para ascender y seguro que el público va a disfrutar de esta eliminatoria. A los dos equipos nos gusta ser protagonistas con el balón y llevar el control del juego. Nosotros tenemos que buscar nuestros puntos fuertes y ser capaces de hacerles daño a ellos», destacó Sánchez Breis.

Butragueño: «El rival ha hecho una gran campaña y va a ser difícil, pero nuestros chicos tienen calidad»

«Dar lo mejor de cada uno»

Muchos aficionados albinegros querían al Cornellá o al Barakaldo. «Los 16 equipos que están en la fase de ascenso son peligrosos. Ningún partido es fácil en 'playoff'. Si quieres pasar tienes que dar lo mejor de ti mismo, más allá del rival. Nuestros jugadores fueron fichados en verano para ascender e, independientemente del rival, hay que sacar lo mejor de cada uno, a nivel individual y colectivo», pidió Breis.

A la espera de confirmar horarios y días de ambos partidos, que están pendientes de la televisión, el Cartagena ya anunció anoche que los abonados pasarán por taquilla (entre 8 y 15 euros) en el duelo de vuelta, el 1 o el 2 de junio. Las entradas libres costarán entre 15 y 25 euros. «Nuestra mejor taquilla será estar el año que viene en Segunda. Conseguir ahora 10.000 euros más o menos es algo anecdótico. No estamos pensando en eso. Las tres eliminatorias, si finalmente las jugamos, van a ser de pago, tal y como ya se anunció a principio de temporada. Esperamos que nuestra afición venga al estadio en el encuentro de vuelta y que participe del mismo. No solo es que vengan a ver el partido, sino a disputarlo», indicó Sánchez Breis.

Por su parte, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, declaró que «el Cartagena ha hecho una gran campaña y va a ser un rival difícil, pero nuestros chicos tienen calidad. Tenemos que conseguir un gran resultado en Valdebebas».