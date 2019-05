Rubén Cruz: «No estaba preocupado por no marcar» Rubén Cruz salva una pica en un entrenamiento. : antonio gil / agmEl presidente del Jimbee, Miguel Ángel Jiménez Bosque, junto al renovado Jesús Izquierdo, ayer en el Palacio. / j. m. rodríguez / agm FRANCISCO J. MOYA Viernes, 3 mayo 2019, 03:46

El delantero utrerano Rubén Cruz, de 33 años, confesó ayer que «no estaba preocupado por no marcar, ya que en ningún momento ha sido una obsesión para mí». El pasado domingo en San Fernando hizo su sexto tanto de la temporada (cuatro en Liga y dos en Copa). En declaraciones efectuadas antes del entrenamiento que tuvo lugar bajo un vendaval en La Manga Club, el ex de Albacete y Cádiz, entre otros equipos, apuntó que «ha sido una temporada en la que los delanteros tampoco hemos tenido muchas ocasiones. Ni Aketxe ni yo. No éramos un equipo donde los delanteros tuvieran muchas oportunidades. Es verdad que el equipo tiene gol, porque hay mucha gente de segunda línea con gol. Y eso es muy importante. Yo nunca le he dado muchas vueltas al tema del gol. Era más cuestión de esperar», comentó.

Rubén Cruz no mira demasiado a los rivales. «No nos vale de nada que los otros equipos hagan mal su trabajo si nosotros no ganamos. Yo pienso en el Cartagena. No me desgasto en esas cosas, pienso en el día a día, en el trabajo del equipo y en que el domingo ganemos a un rival muy bueno como es el Marbella. Estamos en un equipo campeón y sabemos que el objetivo es terminar primeros», admitió.

El ariete utrerano es optimista de cara al tramo final de temporada. «Hemos reaccionado tras esa racha de seis encuentros y hemos cambiado la dinámica. Volvemos a ganar partidos y yo veo al equipo muy fuerte. Esta plantilla es amplia y buena. El míster tiene donde elegir y estamos incluso preparados para jugar seis partidos de 'playoff' de ascenso, si al final fuera así», señaló.