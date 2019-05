Rubén Cruz: «Me arde la sangre por jugar»

Rubén Cruz fue el elegido por el club para hablar en primer lugar ante los medios en la semana más importante de la temporada. Este domingo toca enfermería o puerta grande. No hay grises de cara a una cita en la que o se acaba la temporada o se da un paso de gigante hacia el ansiado ascenso a Segunda. «No me importa mi situación personal ni si he jugado más o menos. Está claro que ha sido un año malo en lo personal, pero bueno en lo colectivo. Durante mucho tiempo este equipo ha jugado muy bien al fútbol y ha hecho muy buenos partidos. Pero ya digo que no es momento de analizar mi año. Yo solo pienso en salir con el cuchillo entre los dientes y remontar la eliminatoria», señaló el delantero utrerano, quien no jugó ni un solo minuto el sábado en Valdebebas.

Él, que ya ascendió con el Albacete y en octubre cumplirá 34 años, cree en la remontada. «Yo estoy convencido de que vamos a pasar la eliminatoria. Convencido al 100%. Ese gol que marcamos en Madrid al final nos dio vida. Y nos da la posibilidad de vivir un partido este domingo que no se va a vivir muchas veces más en el Cartagonova. Tenemos que convertir este partido en algo histórico para el club y para la ciudad», apuntó.

Medidas anunciadas Primera Una entrada adicional a precio de abonado y otra gratis para todos los socios del club. Segunda Prohibida la entrada al Cartagonova con camiseta del Real Madrid. Tercera Entrenamiento de mañana por la tarde (19.00 horas) a puerta abierta, recibimiento al autocar del equipo el domingo y estadio lleno media hora antes. Cuarta Se repartirán 14.000 globos blancos y negros para el mosaico del inicio del encuentro. Quinta Los jugadores empapelarán toda la ciudad con carteles del partido. Sexta Recoge, pega y sube a Twitter una foto en tu negocio con el cartel del partido.

A estas alturas, para Rubén Cruz «carece de importancia» el sistema que vaya a utilizar Munúa. «Da lo mismo el 3-5-2 que el 4-1-4-1. Se trata de salir a muerte y de entender que no hay otra posibilidad. Que tenemos que morir en cada jugada y darlo todo. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por lo que queremos, que es muy bonito. Tenemos a nuestro lado a una afición que si Dios quiere va a llenar el campo y sé que van a venir a jugar el partido, a llevarnos en volandas y ayudarnos en todo momento. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo y me arde la sangre por jugar. Estoy ansioso, deseando que pase esta semana que se va a hacer muy larga. Es el domingo o nunca», recordó.

Rubén Cruz puso como ejemplo el ascenso que logró en 2014 con el Albacete, en una temporada en la que anotó 23 goles. Uno de ellos fue ante el Sestao en una eliminatoria que se puso muy cuesta arriba. Curiosamente, Isaac Aketxe militaba entonces en el Sestao. «En Sestao empatamos a tres y en el Carlos Belmonte a los 20 minutos ya íbamos perdiendo 0-2. No desfallecimos, seguimos creyendo en nosotros y antes del descanso ya habíamos empatado. Y ascendimos», contó.

«Fue un día malo»

Volviendo al presente, el delantero del Cartagena, que ha marcado 7 goles en un curso en el que solo ha sido titular en 15 ocasiones, reconoció que su equipo no estuvo a la altura el pasado sábado en Madrid. «Fue un día malo, como ya tuvimos el año pasado en el 'playoff' en Almendralejo. Si nos ponemos a analizar los fallos que tuvimos el otro día en Valdebebas nos pasamos aquí más de dos horas. Sabemos qué sucedió y sabemos que quedan 90 minutos en los que tenemos que dar una versión completamente distinta. Hay que dejarse la piel e intentarlo con todas nuestras fuerzas. Si al final no se puede remontar, que no sea porque nos hemos guardado algo y que no podamos echarnos nada en cara», concluyó Rubén Cruz.