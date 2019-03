Fútbol | FC Cartagena A recuperar el vuelo en Badajoz De izquierda a derecha, Paim, Antonio López, Mata, Moyita, Jara y Fito, sonrientes, en el entrenamiento del viernes en el estadio Cartagonova. / Antonio Gil / AGM Julio Gracia es baja por molestias en el abductor y Moyita sigue aún entre algodones, pero Gustavo Munúa sí puede contar con el gol de Elady El Efesé lleva tres jornadas sin ganar, es líder con 3 puntos de colchón y visita a un Badajoz que no pierde desde enero RUBÉN SERRANO Cartagena Domingo, 31 marzo 2019, 09:33

A este Cartagena le cerraron el grifo de los récords, de la imbatibilidad y de los minutos sin encajar gol. El equipo tomó tanto vuelo, que tres pequeñas turbulencias contra Sevilla Atlético, Sanluqueño y Villanovense le han hecho bajar de las nubes. Una sacudida de tres semanas para soltar el acelerador y observar por el retrovisor cómo Melilla y Recreativo de Huelva vienen a la velocidad de un avión de caza, a solo tres puntos. Por suerte, los chicos de Gustavo Munúa no caen en picado y el suelo queda lejos. Bailan a las mil maravillas, menean la pelota de orilla a orilla y acorralan a cada rival en su parcela. Pero falta calibrar la mirilla, desviada últimamente. Apuntar mejor. Dar en el centro de la diana y no en los anillos de alrededor.

Con tres derrapes en las últimas semanas, conviene recuperar hoy (a las 17 horas, en el Nuevo Vivero) el vuelo. Sacar el colmillo. Pero el Badajoz no es precisamente piel flácida para hincarlo con facilidad. Tiene hueso y lleva una segunda vuelta de Liga trabajando a solas en el gimnasio, cogiendo músculo en los brazos y escalando posiciones, ante la atónita mirada de Linense, Ibiza, Talavera, Marbella y Real Murcia. A todos ellos, dormidos en los laureles, los ha dejado atrás. Ahora va a por el San Fernando y el UCAM Murcia. El 'play-off' está a 7 puntos y quedan 24 por disputarse. Si el Melilla gana este mediodía al Malagueño, el Efesé saldrá el césped segundo, y necesitará sumar algo para ser de nuevo líder.

Lógicamente, cualquier cita ya es una final hasta llegar a la meta. Y así se lo toma hoy el equipo de Mehdi Nafti, que solo ha perdido uno de sus últimos diez partidos. Fue el 20 de enero, ante el Recreativo (2-1). Después, todo ha sido sumar, con cinco victorias (Ibiza, El Ejido, San Fernando, Granada B y Don Benito) y cuatro empates (Murcia, Marbella, Talavera y Linense). Enlazan dos triunfos consecutivos. Y en el Nuevo Vivero solo han ganado dos equipos, el de Salmerón y el Linense. Van de dulce los pacenses y al líder se le espera en un ambiente de gala, con la venta de entradas anticipadas a 5 euros.

El drama del 92

Además, la directiva del Badajoz ha recordado durante toda la semana su histórico ascenso del 92, con goleada (5-1) al Cartagena de Voltaire García, para añadirle un poco más de picante al encuentro. Porque el partido en sí ya tiene miga suficiente. El Cartagena ya no puede permitirse otro despiste, y menos con la visita del domingo 7 de abril del Murcia. Los granas, en mitad de tabla, siempre dan guerra en los derbis. Para el Efesé, Badajoz no es solo el recuerdo del 92. Nunca es sencillo rascar en el Nuevo Vivero, pero el último antecedente no es del todo negativo: en noviembre de 2017, los de Monteagudo sacaron un empate (0-0), pese a jugar una hora con uno menos, por la expulsión de Moisés. Ese punto sirvió para recuperar el liderato.

Para esta ocasión, la faena de Munúa es que se ha quedado en Cartagena Julio Gracia, cargado en el abductor. En el último partido ante el Villanovense, el centrocampista tocó mucho la pelota e intentó abrir el campo por los costados. Dio 56 pases, 54 de ellos buenos, según 'Vintage Stats', una cuenta en las redes sociales que recopila estadísticas de Segunda B. La buena noticia, en cambio, es que regresa Elady, tras cumplir una jornada de sanción. Tal vez sean sus goles la inspiración que necesita el Efesé para ver puerta y dejar atrás el bache. Lleva 15.

O incluso puede que el antídoto sea la magia de Moyita, normalmente entre algodones por su dolor en el rotuliano. Está en la lista, al menos. Veremos. Solo se han caído Ramírez (por decisión técnica), Josua Mejías (aún no anda al 100% tras su lesión) y Moreira, al que es muy difícil darle cuerda con Cordero y Vitolo en la medular. También Carrillo. Lo normal es que juegue Orfila, sin fatiga en el lateral derecho; y que Munúa se decida por Mario o Joao en la portería. Aketxe lleva un gol en 2019 y Rubén Cruz pide minutos. El Badajoz no tiene bajas.