Una recuperación lenta, con mucha piscina y horas de fisio Cristo se apoyó en este tiempo en jugadores que sufrieron la misma lesión que él, incluidos dos excompañeros que tuvieron que retirarse FRANCISCO J. MOYA Martes, 22 enero 2019, 01:49

El Aquiles es el tendón más potente del cuerpo. Tiene la función de levantar el talón del suelo durante la marcha realizando un impulso sobre la parte delantera del pie. Además, es básico para la carrera, pues trabaja en la sucesión de saltos llegando a soportar hasta 12,5 veces el peso corporal. Para un deportista, sufrir una tendinitis es ya un suplicio. Pero romperse el tendón, como le sucedió hace siete meses a Cristo, es directamente una tragedia. Muchos no vuelven. Él, sí.

Cristo Martín ha hablado en los últimos futbolistas con muchos futbolistas que se rompieron el Aquiles. Alguno de ellos no volvió a jugar. Es el caso de dos chicos con los que compartió vestuario en el filial del Tenerife. «Sé que aún me queda. No es llegar, ponerte a entrenar con tus compañeros y estar al 100%. Lógicamente todo este proceso es largo y cuesta mucho. Pero quiero estar y, poco a poco, ir recuperando todo lo demás. Si llega en febrero, perfecto. Si es en marzo, igual. Pero voy a pelear para que sea cuanto antes y para volver a jugar esta temporada», confesó recientemente Cristo a este periódico.

Lo peor ya ha pasado. Ahora es tiempo de recoger los frutos del trabajo de los últimos meses. «No tuve vacaciones y llevo mucho tiempo sin ir a Canarias, a ver a mi familia. Durante un tiempo fui hasta tres veces al día a la piscina. Luego, muchas horas en el fisio. Y he intentado estar cerca del vestuario, para ayudar y también para sentirme cerca de los compañeros. Ahora, me falta la puesta a punto», añadió.

Moreno, al Navalcarnero

En otro orden de asuntos, el extremo Juan Moreno, el primero en salir del Cartagena en este mercado invernal, ya ha encontrado destino. Ha fichado por el Navalcarnero, equipo que ocupa la antepenúltima plaza del grupo I de Segunda B. El chico, de 21 años y natural de Getafe, quería regresar a Madrid. Y ha rechazado varias ofertas del grupo IV.