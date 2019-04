Fútbol | FC Cartagena La reacción ya no puede esperar Sin minutos. Óscar Ramírez e Igor Paim, en primer término, en un entrenamiento reciente en el Cartagonova. / Antonio Gil / AGM El Cartagena, en peligro tras seis semanas sin ganar, necesita vencer a El Ejido, que pondría un pie y medio en Tercera si no puntúa esta tarde FRANCISCO J. MOYA Domingo, 21 abril 2019, 08:44

Ha perdido mucho el Cartagena en el último mes y medio. Ha sido tanto lo que se ha quedado por el camino y tan inesperado este derrumbe que no se puede descartar que a más de uno le tiemblen las piernas esta tarde, un rato después de la sobremesa, que se presume pasada por agua. Temblarán en el comedor de casa, cuando uno se ponga el chubasquero. O en el coche, cuando toque echar mano de ese paraguas que siempre está ahí, en el maletero, aunque nunca haga falta. Hoy sí. La clave de todo es que se quede aquí. Que ese miedo no traspase la frontera. Es decir, que solo al aficionado blanquinegro le pese la situación. Porque a pesar de las cornadas históricas que la gente lleva a cuestas por esta tierra, uno nunca se acostumbra a pasarlo mal. Lo dicho. Que se quede aquí. Que sea cosa del hincha.

Porque el drama sería que algún futbolista, cuando se ponga a atarse los cordones de sus botas esta tarde, en la caseta local del Cartagonova, también tuviera un nudo en la garganta o sintiera temblores en las piernas. Quedan cinco jornadas y eso sería humano, desde luego. Estas últimas jornadas pesan en todas las categorías. Son fechas en los que todo cuesta el doble. Le cuesta a los futbolistas de Primera. ¿Cómo no va a costarle a un jugador de Segunda B? Por muy bueno que sea, está en Segunda B. Conviene no olvidarlo.

El caso es que el Cartagena se juega muchísimo en un partido en el que ya no importa la táctica, el esquema, el dibujo ni las sensaciones. No caben las excusas, las interpretaciones, los recuerdos más o menos lejanos o pensar en si la dinámica es mala, peor o pésima. Si esto ha sido un bache o un socavón ya da lo mismo. Si la crisis fue evitable o inevitable tampoco importa ya. Todo esto es absolutamente secundario. Lo único relevante es que los tres puntos se queden en casa, frenar el declive, olvidar el colapso de juego y mental de las últimas jornadas y afrontar la espinosa salida a San Fernando de la semana que viene con la cabeza limpia y un colchón más o menos decente con respecto a Badajoz, UCAM y el propio San Fernando. Hasta el 'playoff' peligra en estos momentos.

Moyita, Cristo y Antonio López se pierden el partido; vuelven Artiles y Sergio Jiménez

El Cartagena no puede permitirse otro tropiezo. Sería meterse en un terreno demasiado pantanoso. Mucho. Pero es que su rival de turno, el CD El Ejido, está todavía peor. Una derrota hoy en el Cartagonova podría dejarle con pie y medio en Tercera División, tras una temporada lamentable. Hablamos de un club que hizo una inversión altísima en verano para reforzar su plantilla y pelear por el ascenso a Segunda. Hoy, a cinco jornadas del final, es antepenúltimo y necesita sacar algo del Cartagonova, donde han puntuado últimamente Sevilla Atlético, Villanovense y Real Murcia.

Precisamente, a esa reciente debilidad de los de Gustavo Munúa ante su público se agarra el cuadro almeriense para salir vivo de esta jornada y mantenerse en la pelea por la salvación. Una derrota hoy en el Cartagonova, unida a otros resultados adversos, podría dejar herido de muerte al conjunto que dirige Manolo Ruiz, tercer entrenador de la temporada en El Ejido. Obviamente, los cambios en el banquillo han servido de muy poco.

Sergio Jiménez, citado

El cartagenero Sergio Jiménez regresa por vez primera a la que fue su casa. El centrocampista de Los Belones, formado en las bases del Cartagena FC, llegó a acumular 147 partidos con la camiseta del primer equipo albinegro. Sale de un periodo de tres semanas de baja por culpa de una microrrotura en el cuádriceps, pero ha completado toda la semana de entrenamientos junto a sus compañeros y ha entrado en una lista de 18 jugadores en la que también está el canario Artiles, otro ex del Efesé. No viene Álvaro González, 'cortado' por Paco Belmonte en enero del 2018, ya que fue expulsado el pasado domingo ante el Don Benito. Samu Corral y Tomás regresan al 'once', del que van a salir Emilio Cubo, Jordan Sebban y Ezequiel.

En el Cartagena son baja los lesionados Cristo y Antonio López y el sancionado Moyita. Está por ver si Munúa mantiene a Josua Mejías y Luis Mata en la zaga y a Rubén Cruz como ariete. Carrillo y Paim, dos de los futbolistas menos utilizados por el técnico uruguayo, podrían tener su oportunidad. Munúa hizo el pasado jueves un llamamiento a los aficionados de cara a la trascendental cita de esta tarde. «No veo que esta ciudad se deje derrotar tan fácilmente en su historia. Los objetivos importantes siempre cuestan y ahora, más que nunca, tenemos que ir de la mano», señaló el entrenador albinegro.