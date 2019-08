Fútbol | FC Cartagena Quintero, el único espejo del 'Coco' El 'Negrito' Alberto Quintero dispara a portería en el partido disputado el 3 de octubre de 2009 ante el Villarreal B. / Pablo Sánchez / AGM El panameño 'Negrito' dejó chispazos como jugador número 12 de Juan Ignacio, en la 2009-10. El extremo, al igual que ahora Adalberto Carrasquilla, también llegó como una apuesta de futuro y puso en el mapa al Efesé en el país centroamericano RUBÉN SERRANO Miércoles, 14 agosto 2019, 01:31

cartagena. Su llegada hace ahora una década al Efesé también provocó un efecto rebote en Panamá, donde los medios de comunicación empezaron a dar cobertura informativa del conjunto albinegro, con entrevistas incluso a pie de campo en el Cartagonova. Poco a poco, se formó una pequeña comunidad de la 'Efesemanía' en el país centroamericano, poco acostumbrado a que sus futbolistas den el salto al profesionalismo del balompié español. El 'Negrito' Alberto Quintero (El Chorrillo, Panamá, 1987) fue la sensación del verano de 2009 a las órdenes de Juan Ignacio Martínez. Le bastó para ser integrante de una plantilla que se quedó a las puertas de ascender a Primera, pero no su velocidad y chisposidad para continuar en el club más años. Fue demasiado intermitente, funcionó a fogonazos, y es el único espejo y referencia en la que puede mirar ahora Adalberto Carrasquillo. El 'Coco' también ha puesto a la entidad presidida por Paco Belmonte en el punto de mira de Panamá. Ahora, está por ver si el centrocampista de 20 años corre la misma o mejor suerte que su compatriota.

Como ahora lo ha hecho Carrasquilla, Quintero también llegó de tapado a un Efesé recién ascendido en Alcoy. El panameño, que por entonces tenía 21 años, fue uno de los grandes desconocidos y a la vez una de las grandes sensaciones de la pretemporada, en julio de 2009. Avalado por esa etapa, y su paso por el fútbol español tras pasar por el Torrellano, el Cartagena apostó por él y se lo quedó en propiedad. Convenció a todo el mundo. «Soy un interior rápido, habilidoso, trabajador y mi ilusión es triunfar en el Cartagena. He sido internacional en sub 20 y en sub 23 y por eso en mi país están atentos a lo que hago», dijo entonces en su presentación oficial, conjuntamente con Toché y Óscar Sielva. Tenía contrato hasta junio de 2012.

Una apuesta hasta 2012

Quintero agradeció «enormemente» a Paco Goméz «esta oportunidad tan maravillosa», y se vino arriba cuando hizo una promesa que nunca pudo cumplir. «Si me dan para jugar muchos minutos, creo que puedo marcar en esta temporada de ocho a diez goles», dijo. Aunque no lo logró, lo cierto es que fue el futbolista número 12 para Juan Ignacio Martínez, al ser el suplente con mayor número de minutos, en el Efesé y uno de los que más en ese curso en Segunda: 551, repartidos en 21 partidos (uno de ellos como titular). Debutó en la jornada 2 contra el Elche y, siempre en la rectas finales, daba fogosidad al equipo.

El de El Chorrillo era veloz, pero demasiado chisposo e intermitente; fue uno de los suplentes más utilizados de la categoría

El medio cedido por Tauro viajará a España en los próximos días y la previsión es que pueda ser presentado el viernes y pase el reconocimiento

Suplente para remover al equipo, en el club siempre contaron con él: arreglaron toda su documentación para que pudiera viajar de Panamá a España sin problemas e incluso hablaron con la Federación de su país para que no se fuera con su selección durante dos semanas, en las que el Efesé se jugaba mucho contra Betis (en el Benito Villamarín recibió insultos racistas) y Villarreal B. Quintero, que después pasó por el Ontiyent, jugó competiciones con Panamá y actualmente está en el Universitario de Perú, pudo pasar a la historia la noche del 6 de junio de 2010: se enredó con el balón y tuvo en sus botas el gol contra el Hércules, que hubiera dejado al Efesé muy cerca de Primera.

La adaptación, clave

Una década después, el Cartagena vuelve a apostar por un joven panameño. Pero esta vez, Carrasquilla es diferente: es un medio con mucha visión de juego, pase largo y que a sus 20 ya ha ido convocado con la selección absoluta. También había interés de otros clubes españoles. Belmonte y Breis tienen los pies en el suelo con él: también apuntaba maneras Igor Paim, con contrato hasta 2020, pero el chico no se terminó de adaptar. La directiva albinegra es consciente de que el 'Coco' es una «apuesta», y que todo al final depende en cómo se adapte el centrocampista al fútbol español. Aún tiene que pasar el reconocimiento médico. En el Efesé esperan que pueda viajar a España entre hoy y mañana, para ser presentado oficialmente como muy tarde el viernes. Viene rodado, de jugar con la sub 22 los Juegos Panamericanos.