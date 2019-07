Quim Araujo, en espera El catalán Quim Araujo controla la pelota en el partido disputado esta temporada en El Arcángel ante el Nàstic de Tarragona. / laliga El mediapunta catalán tiene una oferta del Cartagena desde hace dos semanas, pero aún no hay respuesta RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 19 julio 2019, 02:36

La creatividad es el engranaje básico para cualquier equipo de fútbol. Es la pieza diferencial. Pero no es fácil dar con una de garantías. Y menos, a mediados de julio y en un mercado de fichajes que este año es muy competitivo, con mucha billetera y que no entrará en ebullición hasta la próxima semana. Pero en el Cartagena siguen trabajando en diferentes frentes, incluida en la búsqueda de un 'cerebro' que cada curso toca renovar: en su momento, Chavero se marchó, Julio Gracia no cuajó y el resto de operaciones que ha llevado entre manos el dueño, presidente y director deportivo del Efesé, Paco Belmonte, desde que terminó la temporada, no terminan de concretarse en un anuncio oficial.

El jugador se desvinculó anoche del Córdoba y tiene varias propuestas, como una del Ibiza; el Efesé sigue buscando otro 'cerebro'

El último nombre que ha salido a la palestra y que está en boca de todos es el de Quim Araujo, un '8' que ayer rescindió su contrato con el Córdoba. Allí ha pasado el último año y medio, donde ha disputado 28 partidos y ha marcado un gol, y no entraba en los planes de cara a la planificación de este curso. El Cartagena está interesado en su contratación, hasta el punto de que le presentó una oferta hace dos semanas y aún está a la espera de una respuesta. El problema es que tiene más propuestas encima de la mesa, como el Ibiza, el UCAM y el Badajoz, entre otros. Araujo dejó de pertenecer al Córdoba anoche y ahora deberá valorar en las próximas horas lo que tiene encima de la mesa, antes de tomar una decisión. Belmonte y Breis son comedidos y prefieren no desvelar su propuesta ni en qué posición de la operación se encuentran.

Cada verano, su nombre suena para diferentes equipos. No en vano, el catalán, de 31 años, está muy bien visto en una categoría como la Segunda B: jugó en el Sant Andreu, en el Compostela y en el Eldense, entre otros, pero donde realmente rindió fue en el Valencia Mestalla. En el curso 2016/17 brilló a las órdenes de Curro Torres y se quedó a las puertas del ascenso, en la final contra el Albacete.

Los protagonistas Quim Araujo. Centrocampista Aún no ha rescindido con el Córdoba. Tiene una oferta desde hace dos semanas. Quique Rivero. Centrocampista A Belmonte le encanta, pero no le convence a Munúa. Irá a Sabadell o Recre. Francesc Fullana. Centrocampista Era una de las prioridades y en el club sostienen que estuvo cerca. Imposible con la 'Ponfe'. Sergi Maestre. Centrocampista 'Guiño' al Efesé cuando salió del Murcia. También UCAM y Castellón. Firmó en el Badajoz.

Lo jugó todo en el filial che, con 42 partidos y 7 goles, y eso le sirvió para fichar precisamente por el Albacete. En su momento, hasta el Real Murcia estuvo interesado en sus servicios. Del Carlos Belmonte se marchó al Córdoba. Y cada verano, tal y como confesó el mánager general del Efesé Manuel Sánchez Breis, es un jugador por el que preguntan. Esta vez no es distinto: Araujo gusta mucho, y se ajusta al perfil de futbolista experimentado que quiere Munúa.

Araujo es un mediapunta que trabaja muy bien en el juego de espalda, tiene disparo con las dos piernas, último pase y una punta de velocidad en los metros finales, cuando suele asistir o definir con clase. En el Cartagena lo ven como un buen '8' y hasta como un '10', que podría ajustarse bien en un sistema táctico de 4-3-3. Belmonte y Breis no se están volviendo locos con este tema, son cautelosos y siguen trabajando en otras opciones que prefieren que no salgan a la luz. Es la medida que ha tomado el club, por la dificultad del mercado. La previsión es cerrar al menos dos incorporaciones esta semana.

El de Araujo es uno de los muchos nombres que han sonado para esa posición de 'cerebro' a lo largo del verano. Cuando el Racing ascendió, el Cartagena quiso acelerar el regreso de Quique Rivero. Es un 'cerebro' exquisito, que le gusta Belmonte y siempre lo ha intentado traer de vuelta. Lo puso encima de la mesa este verano, pero no es un futbolista que se ajusta al perfil que le gusta a Munúa, quien busca más carácter, veteranía y contundencia. Menos frialdad. Esa opción quedó lejos y el cántabro está más cerca de Sabadell y Recreativo.

Otro de los nombres que estuvo encima de la mesa era el de Fullana, del Atlético Baleares. Era una de las primeras opciones desde el principio y en el Cartagena pensaban que podía recalar aquí, si se quedaba en Segunda B. Pero todas las opciones se esfumaron cuando entró la Ponferradina, recién ascendido a Segunda y que ha hecho que el centrocampista abandone las islas. Contra eso no había nada que hacer.

Hace un mes, cuando el Murcia hizo oficial la salida de Maestre, UCAM Murcia y Cartagena también se interesaron por él. Y el Castellón. Y hasta el propio jugador le tiró un 'guiño' al Efesé, cuando su futuro aún estaba en el aire: «El proyecto es ambicioso para ascender al fútbol profesional. Es un escaparate», dijo a 'La Verdad', el 23 de junio. Al final, recaló en el Badajoz.

Donovan, con varias ofertas y ninguna decisión fija El futuro de Donovan Wilson todavía está pendiente de decidirse y no hay nada claro sobre su futuro. El Cartagena ya ha mostrado sus cartas para hacerse con los servicios del delantero inglés de 22 años y que pertenece al Wolverhampton, pero en las oficinas del estadio Cartagonova siguen sin tener novedades sobre la operación. La apuesta de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis es firme por el chico: brilló mucho en la media temporada que jugó como cedido en el Jumilla (6 goles en 16 partidos) y la idea es traerlo en propiedad y con un contrato de dos temporadas. El problema es que por su edad, talento y previsión de crecimiento, es un jugador sub 23 muy atractivo en el mercado. Tiene propuesta de varios clubes, también de filiales, y desde hace dos semanas en el Cartagena no han vuelto a saber nada de él. Para sus agentes también prima mucho el aspecto económico. En este sentido, el Burgos, donde está Florentino Manzano, ha vuelto a interferir. Ya ficharon al central Rian Leak, del 'Wolves' y que también estuvo a préstamo en el Jumilla.