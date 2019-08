Quim Araujo entra en calor

Munúa: «Contra el Badajoz seremos muy competitivos»

Gustavo Munúa, entrenador del Cartagena, comentó anoche tras la victoria ante el Ciudad de Murcia (2-0) que «siempre se pueden sacar conclusiones y hacer balance de una pretemporada, aunque es verdad que para nosotros este año ha sido muy inestable. Hay jugadores que recién han llegado y otros que acaban de terminar de recuperarse de sus lesiones. Pero lo más importante es que los jugadores estén ya. Algunos andan en diferentes niveles físicos. No todos están al 100%, pero nos tenemos que adaptar a la situación y no tengo dudas de que seremos un equipo muy competitivo el próximo domingo ante el Badajoz», declaró. Espera contar con Verza y Carlos David, que ayer no jugaron «por precuación».

Se refirió, de nuevo, a la situación de Elady. «Estoy encantado con Elady. Esta es una situación que está manejando el club. Esperamos que se recupere de su lesión y vuelva a los entrenamientos. Están las dos puertas abiertas. Se puede ir y se puede quedar. Esa es la realidad», dijo el técnico uruguayo.

Acerca del estado del terreno de juego del Cartagonova, indicó que «en el primer encuentro no estará como deseamos, pero se están haciendo grandes esfuerzos y estará bien. No va a influir en nuestra manera de jugar ante el Badajoz». Ese partido ya tiene día y hora. Se disputará el domingo que viene, a las 20.30 horas.