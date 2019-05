Pedro Cordero: «Sí, se puede» Moyita y Jesús Álvaro, contentos, tras el segundo gol de Aketxe al Marbella, el pasado domingo. / j. m. rodríguez / agm Cinco ex del Efesé coinciden en que el equipo de Gustavo Munúa «lo tiene todo para subir, en una eliminatoria o en tres» FRANCISCO J. MOYA CARTAGENA. Jueves, 9 mayo 2019, 03:15

«Sí, se puede. Claro que se puede. El Cartagena tiene sus opciones, como las tiene el Melilla y las tiene el Recre. No veo un favorito claro». Lo dice Pedro Cordero, jugador del Efesé durante seis temporadas en tres etapas distintas. «Aunque hayan tenido un bajón, yo sigo viendo bien el tema. Te digo más. Tengo el presentimiento de que este año se asciende, como primeros o como terceros», añade Manolo Requena, compañero de Cordero en los 80 y los 90. Él estuvo siete campañas en la primera plantilla albinegra. «El bache está superado. Claro que tiene opciones de ascender», aporta Manolo Palomeque, que entrenó al primer equipo de la ciudad en 2015. En su etapa de jugador vistió la blanquinegra durante siete cursos, repartidos entre el Cartagena FC y el Cartagonova FC.

«El Cartagena tiene una de las tres mejores plantillas de toda la Segunda B. No está en primera posición porque sabemos que esta categoría es muy complicada y cuesta estar todo el año arriba, pero me parece un equipo estable, seguro y fiable. Ha recuperado el buen tono y puede superar tres eliminatorias en un 'playoff' de ascenso perfectamente», opina Paco Imbernón, quien ejerció de preparador físico de Juan Ignacio Martínez en sus dos etapas en el club cartagenero y volvió en una tercera aventura, ya con Alberto Monteagudo en el banquillo.

«Yo soy optimista. El equipo se ha recuperado de esa mala racha y ya no pensamos en los puntos que se nos escaparon con el Murcia y el Villanovense. Hemos ganado los tres últimos partidos y hay que ganar estos dos. En el fútbol todo puede pasar y lo que nos toca es hacer nuestro trabajo y sumar los seis puntos. Tienen que fallar dos rivales, pero nadie nos asegura que Melilla y Recreativo no puedan dejarse puntos en sus partidos», señala José Manuel Ruiz López, presidente de la asociación de veteranos del Cartagena, cuya camiseta defendió entre 1990 y 1993.

Todos creen que es básico entrar en la fase de ascenso habiendo ganado los cinco últimos partidos

«A priori, el favorito es el Recreativo, por la racha de 20 partidos que lleva sin perder y por el propio estilo de Salmerón, que me recuerda mucho al de Aranguren. Sus equipos son rocosos y no se descomponen. No da la sensación de que las piernas le vayan a temblar, sobre todo tras lo que hicieron en Sanlúcar. Eso le otorga cierta ventaja. Pero el mejor calendario lo tiene el Cartagena. Sobre el papel, Talavera y Linense son rivales a los que tienes que ganar, porque ya no se juegan nada», indica Pedro Cordero.

Hay que mantener la seguridad defensiva y que más jugadores se unan a Aketxe, ahora en racha

«Lo que tienen que hacer nuestros jugadores es salir pensando en su partido. El campo del Talavera es complicado y hay que estar muy concentrado. No sirve de nada que los otros fallen si tú no sumas los tres puntos. En estos partidos finales, en los que dependes de otros resultados, es normal que vayas al banquillo y preguntes. Pero eso no te puede desconcentrar. Tienes que estar en lo tuyo, porque de lo contrario te puedes llevar un susto», recuerda Manolo Requena.

El aspecto mental, «clave»

«Lo perdido, perdido está. Ahora no puedes pensar en que fuiste primero durante muchas jornadas y ya no dependes de ti. El equipo ha recuperado la confianza, pasó la prueba del Marbella, que parecía la más dura, y ahora tiene que fijarse el objetivo de sumar los seis puntos que le restan. Que le da para ser primero, genial. Que no es posible y hay que jugar tres eliminatorias, pues no pasa nada. Pierdes la posibilidad de la repesca y es más difícil subir, pero Elche y Extremadura lo hicieron el año pasado. Se puede lograr. Es importante entrar con un pleno de cinco victorias seguidas, porque eso te refuerza, sobre todo a nivel anímico. En un 'playoff' el aspecto mental es fundamental», cuenta Palomeque, actual técnico del Mar Menor.

Así lo ven Manolo Palomeque «Lo perdido, perdido está. Ahora hay que ganar los dos partidos y entrar bien en el 'playoff', sobre todo a nivel anímico» . Manolo Requena «Tengo el presentimiento de que este año se asciende, como primero o como tercero». José Manuel Ruiz López «Con humildad y respeto a todos los rivales se conseguirá subir. No pasa nada si no terminamos primeros». Paco Imbernón «El Cartagena tiene una de las tres mejores plantillas de Segunda B. Puede subir por el camino largo». Pedro Cordero «El favorito es el Recre, pero el mejor calendario lo tiene el Cartagena, que está más cómodo con el 3-5-2».

«Partido a partido. Como el 'Cholo' Simeone. Tenemos que ir así. No hay que pensar más allá. Ahora toca el Talavera y hay que ganar allí. De cara al 'playoff', no pasa nada si no somos primeros. Con humildad y respeto a todos los rivales, sin creernos que el Cartagena es más que nadie, se conseguirá subir. Lo digo porque en un 'playoff' cualquiera te puede eliminar y ya sabemos lo que nos pasó hace un año con el Rayo Majadahonda», avisa Ruiz López.

«El fútbol le debe una al Cartagena. Lo de la temporada pasada fue muy cruel. El trabajo de Paco [Belmonte] y Manolo [Sánchez Breis] está siendo excelente. Merecen un ascenso porque desde que llegaron lo están haciendo todo bien. Lo que pasa es que el fútbol es muy traicionero y no siempre premia al que se lo merece», confiesa Paco Imbernón, quien ha sido segundo de Juan Ignacio en China, en el Shanghai Shenxin y en el Meizhou Meixian Techand.

Todos creen que el cambio de sistema ha mejorado «sensiblemente» al conjunto entrenado por Gustavo Munúa. «El equipo está más cómodo con el 3-5-2. No es tan vistoso y llega con menos hombres al área rival, pero es muy efectivo. Necesita menos llegadas para hacer un gol», observa Cordero. «Es una buena noticia que Aketxe vuelva a ver portería, pero también tienen que llegar los goles de Rubén Cruz y Elady», subraya Ruiz López. «A estas alturas de la temporada, la clave es mantener la seguridad defensiva y tener las ideas claras en ataque», destaca Palomeque.