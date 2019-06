Fútbol | FC Cartagena Promesas que van y vienen El Cartagena recupera del Valencia al cadete Sanmartín y pierde al infantil Cedillo, que va al club ché, y al juvenil Fede Fernández, fichado por el Mallorca FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 26 junio 2019, 02:12

Sigue el baile en el fútbol formativo cartagenero. Como cada verano, van y vienen promesas de aquí para allá, fundamentalmente porque el primer club del municipio, el FC Cartagena, no tiene a su primer equipo en la élite y, de momento, no es un referente para las decenas de aspirantes a jugadores profesionales que destacan cada temporada en los campos de la comarca. Otro problema adicional es que en la ciudad no hay ningún conjunto juvenil en División de Honor. Si a eso le sumamos que el Cartagena FC, el que dispone de las mejores instalaciones, tiene un convenio de colaboración exclusiva con el Málaga y su relación con el otro Cartagena es inexistente, nos encontramos con la tormenta perfecta.

No es oro todo lo que reluce. La mayoría de los que se van persiguiendo su sueño siendo alevines o infantiles están de vuelta antes de terminar su etapa de juvenil. Los que más suerte tienen acaban su proceso de formación en sus destinos iniciales, que suelen ser Elche, Almería, Albacete, Málaga, Valencia o Villarreal. Pero casi ninguno acaba dando el salto a la élite. El final del camino para estos niños cartageneros que crecen fuera de casa, alejados de sus padres, suele ser un regreso a su ciudad para jugar en el grupo XIII de Tercera División. Es lo más habitual.

La plantilla del FC Cartagena juvenil Portero Pablo (continúa). Defensas Marco (continúa), Juan Albaladejo (continúa), Gonzalo Castejón (EF Santa Ana), Pedro Díaz (EF Santa Ana), Prince (Rincón de Seca), Manolo García (EF Torre Pacheco) y Miguel García (EF Santa Ana). Centrocampistas Dani Rivas (continúa), Carlos Pérez (continúa), Mahmoud Zidouh (continúa), Álex (EFB Pinatar), Aitor Espinosa (EF Santa Ana) y Pablo Julián (Cabezo de Torres). Delanteros Jony (Elche), David Caro (EF Santa Ana) y Marcos (EF Santa Ana). Entrenador Jorge Sánchez, sube del cadete autonómica del FC Cartagena.

Contra esto anda luchando desde el pasado verano con todas sus fuerzas Javier Madrid (Cartagena, 1993), director de la cantera del FC Cartagena. Del filial de Tercera se encargan Paco Sánchez y el técnico David Bascuñana, recién renovado. Del juvenil para abajo manda él. Dejó su trabajo como analista de la primera plantilla del Atlético de Madrid para volver al club albinegro y relanzar el proyecto de las categorías inferiores de la entidad presidida por Paco Belmonte.

Miguel Ángel Brau, hijo del que fuera jugador de Albacete y Cartagonova, firma por el Granada

Madrid va dando pasos, pero todavía falta mucho para que ese trabajo callado dé sus frutos. Porque es imposible cambiar la mentalidad de padres y niños en solo doce meses. Y además existe una dificultad añadida: por extraño que pueda parecer, la mayoría de infantiles y cadetes que despuntan ya tienen representante. Y a los chicos se les pone un caramelo delante que rara vez suelen rechazar. Cuando aparece un agente con una oferta de un club de Primera o Segunda, no hay nada que hacer.

Una fuga cantada

Es lo que acaba de suceder con Federico Fernández Brizuela, Fede, un juvenil de primer año que acaba de firmar un contrato con el Mallorca. Es un delantero que este año ha destacado mucho con el juvenil de Liga Nacional del FC Cartagena y que incluso dio el salto al filial. Con el equipo de Tercera llegó a participar en ocho encuentros. Además, el chico -nacido en Argentina pero afincado en Cartagena- brilló con la selección murciana que el pasado mes de abril llegó a la final del Campeonato de España de selecciones territoriales. Un golazo en las semifinales ante Asturias del propio Fede fue el que metió en la final al combinado regional, también entrenado por Bascuñana. En la final, cayeron con honor ante Madrid.

Fede llegó al FC Cartagena hace un año, procedente del Cartagena FC. Cambió el club del polígono Cabezo Beaza por el de Ciudad Jardín. Este curso ha explotado y el Mallorca, que pretende fortalecer su proyecto de cantera, lo ha fichado llevando a cabo un simple cambio de residencia y ofreciendo un puesto de trabajo en la isla al padre del muchacho. El FC Cartagena pierde así a un juvenil muy prometedor y solo recibirá una pequeña cantidad de dinero dentro de unos años, en el hipotético caso de que Fede llegue a debutar con el Mallorca en Primera o Segunda.

Fede no es el único chico de la comarca que se marcha al juvenil de un club de Primera. Miguel Ángel Brau, compañero del argentino en la selección murciana sub-18, acaba de dejar el EF Torre Pacheco para firmar con el Granada. Se trata del hijo de Miguel Ángel Brau, aquel exquisito centrocampista cartagenero que llegó a debutar en Primera con el Albacete de Benito Floro y luego pasó por el Cartagonova y el Figueres.

Hay más. El extremo cartagenero Diego Iglesias, también juvenil, se marchó el verano pasado al Real Murcia y ahora da un paso más, para enrolarse en las filas del Real Valladolid. Si descendemos dos categorías nos encontramos con la fuga de Pedro Fidel Cedillo, un central cartagenero nacido en el año 2007 que ha destacado mucho en el FC Cartagena y acaba de ser firmado por el Valencia, donde por cierto está muy asentado en el conjunto cadete el meta cartagenero Andrés Céspedes, quien ya ha debutado con la selección española sub-15.

Candidato al ascenso

No obstante, a pesar de tantas salidas, también hay buenas noticias en clave blanquinegra. Javier Madrid ha sido capaz de recuperar para el cadete del FC Cartagena al mediapunta Adrián Sanmartín, quien acaba de terminar su contrato con el Valencia. También está peleando por hacerse con los servicios de Juan Carlos Sabater, central cadete que también se marchó hace unos años al Valencia y ahora vuelve a la ciudad. No ha podido convencer, sin embargo, a Fran Gil, otro cadete que se ha desvinculado del Valencia y ha terminado comprometiéndose con el Elche.

Con todo, el salto de calidad que esta temporada va a dar el juvenil A del FC Cartagena es más que evidente. El club ha apostado fuerte por lograr el ascenso a División de Honor de una vez por todas y ha reclutado a los mejores juveniles de Liga Nacional de la comarca. Junto al Ranero, es el principal candidato al ascenso. Madrid ha firmado bien y casi todos los futbolistas son juveniles de tercer año. Ya han comenzado a trabajar, a las órdenes de Jorge Sánchez, el entrenador que esta pasada campaña hizo campeón al cadete autonómico albinegro, sacando 17 puntos de ventaja al Real Murcia. El pasado viernes en La Manga Club, en el primer amistoso del verano, golearon (8-0) al David Campbell Academy sub-19.