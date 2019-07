'El Profe' pone «el foco en el verde»

Ya tenía ganas Gustavo Munúa de volver a pisar el césped cuando fue el primero en salir de los vestuarios, a las 08.50 horas de la mañana, y empezar a dar toques a pelota, con los primeros rayos de sol cayendo en el campo número 2 de Pinatar Arena. Con diez minutos de antelación salió el uruguayo, en una sesión de algo más de una hora pero en la que apenas tuvo voz. Tampoco su segundo, Cristian Berman: el peso de la vuelta al trabajo del Cartagena, 31 días después de la eliminación en El Toralín, lo llevó el preparador físico Félix Martínez. No hubo apenas contacto con el balón y sí estiramientos, en una jornada marcada por el calor y las neveras de botellines de agua helada que se encargó de reponer el utillero, Pedro Arango.

Jorge Fucile se ejercita al margen, en un proceso de readaptación por sus ocho meses sin jugar, al igual que Santi Jara y Cristo, con molestias

El primer entrenamiento de la temporada 2019/20 fue una toma de contacto para los recién llegados. Mientras el bigardo de David Andújar hizo migas con algunos chicos del filial, Marc Martínez no se separó ni un segundo del entrenador de porteros, David Lastra. No en vano, ambos coincidieron en el filial del Deportivo de la Coruña y fue este último, con sus buenas referencias, el que también recomendó al club el fichaje del 'zamora' del grupo IV con el Recreativo de Huelva. El foco también estaba puesto en Elady, muy tranquilo durante la sesión y gastando bromas con Orfila, que tiene las horas contadas en el Efesé. «Este Andújar tiene pinta de meterse mucha tralla», le dijo el jienense al lateral derecho, entre risas, en referencia al polivalente central procedente del Rayo Majadahonda. Él escuchó el comentario y respondió con una sonrisa. Igual de guasón se dirigió a algunos empleados del club. Otro con su futuro en el aire, Isaac Aketxe, fue de los más intensos y comprometidos: sudó de lo lindo y se esforzó tanto en los rondos como en las tareas separadas por petos lilas, verdes y azules. En una ocasión, Munúa aplaudió su cambio de banda.

Los que empezaron Porteros Marc Martínez (Recreativo), Fran (Cartagena B) y Moñino (Cartagena B). Defensas Ramírez (sigue), Orfila (sigue), Forniés (Real Murcia), Ayala (renovado), Mauro (renovado), Fucile (Nacional), Uri (Cartagena B) y Andújar (Majadahonda). Centrocampistas Adama (vuelve tras cesión), Cordero (renovado) y Vázquez (Cartagena B). Extremos Jara (sigue), Cristo (sigue), Carrillo (renovado), Elady (sigue), Viana (Atlético Levante), Ismael (Cartagena B) y Koke (Cartagena B). Delanteros Aketxe (sigue) y Revilla (Cartagena B). Con permiso El portero Mario Fernández tiene vacaciones hasta el día 20 por su reciente boda. También tiene permiso Paim, que no entra en los planes del club.

Munúa pudo contar con 23 futbolistas, 7 de ellos del filial y solo 5 caras nuevas con respecto a la temporada pasada: los porteros Marc Martínez, Fran y Miñano; los defensas Ramírez, Orfila, Forniés, Ayala, Mauro, Fucile, Uri y Andújar; los centrocampistas Adama, Cordero y Vázquez; los extremos Jara, Cristo, Carrillo, Elady, Viana, Chema, Ismael y Koke, y los delanteros Aketxe y Revilla. En cualquier caso, hay 5 jugadores en la rampa de salida. Las únicas ausencias fueron las del portero Mario Fernández y el brasileño Igor Paim. El primero tiene vacaciones hasta el día 20 por su reciente boda y el segundo también tiene permiso, aunque no entra en los planes del Cartagena.

Munúa pidió «amplitud y líneas de pase» e incidió mucho en «colocarse bien en el campo»

«Este Andújar se mete tralla»

Jara y Cristo entrenaron por su cuenta, con el preparador físico Fran Xavier, porque arrastran molestias. También está siendo sometido a un proceso de readaptación el mundialista Jorge Fucile, que se ejercitó en solitario con carrera continua, estiramientos y cintas. El lateral drecho de 36 años lleva más de medio año sin competir. Entre eso, y el brusco cambio de temperatura con respecto a Uruguay, ha provocado esa situación. No obstante, 'El Profe' ha trabajado con él anteriormente y lo ha encontrado mejor de lo que esperaba. Lo normal es que hoy entrene con el grupo. «¿Vienes bien? ¿Alguna molestia esta mañana?», le preguntó Martínez. «No. Bien, bien», le respondió el charrúa. En los instantes finales de la sesión, Fucile le soltó bromeando: «Me está matando, eh».

El preparador físico del Efesé dio una clase magistral a los jugadores: diseñó diferentes estiramientos, con colchonetas, balones medicinales y vallas. «Disfruten, esto es calentar y activarse», dijo a los futbolistas. En cualquier caso, no dejó que nadie se relajara. El ariete santanderino Revilla se llevó un par de avisos suyos, cuando no hizo bien dos ejercicios: «Es con la mano contraria, Revi. Coordínate, va», y luego: «Haz lo que sabes, no inventes». También tuvo palabras de cariño para Andújar, de 1,89 de altura. «De esos centrales hay muchos en el fútbol profesional, grandes y fuertes». Munúa también pidió «amplitud y líneas de pase» a sus muchachos, e incidió en no «interponerse» y «colocarse bien en el campo». En este sentido, le indicó a Adama que debía proteger su espalda, para cubrir la pelota.

«La playa mata»

En los estiramientos finales del entrenamiento, al que no asistieron aficionados (solo el padre de Vázquez) ni Paco Belmonte ni Manuel Sánchez Breis, 'El Profe' hizo una recomendación a los futbolistas: «Hay que descansar y comer bien. Y la playa mata. Repito: la playa mata. Hay que poner ya el foco en el verde. Cuidado también con el aire acondicionado y los cambios de temperatura».