FC Cartagena Primera parada, bajo mínimos 'El Profe' Félix Martínez charla con Cordero y Quim Araujo, durante un ejercicio de carrera continua, esta semana en La Torre Golf. / antonio gil / agm Vera, Ismael, Siafá y Leomar, del filial, cubren la convocatoria en Don Benito de un Efesé mermado por las lesiones y falto de efectivos RUBÉN SERRANO Cartagena Domingo, 1 septiembre 2019, 08:49

Dada la situación, con las lesiones, la pretemporada atípica, las sanciones y la falta de efectivos, al Cartagena no le queda otra opción que mirar al frente y competir de la mejor manera posible en este arranque liguero. Pese a todas las adversidades, el equipo entrenado por Gustavo Munúa logró competir y dejar muy buena imagen hace una semana ante el Badajoz (0-0). Y esta tarde las 19.30 horas deberá hacer lo mismo, incluso tal vez un poco más, en el siempre complicado estadio Vicente Sanz, ante el Don Benito.

Allí empezó a andar el Cartagena la temporada pasada, con un partido en Copa y otro de Liga consecutivos. Y esa misma ha sido la primera parada que le ha tocado hacer al conjunto albinegro este curso, que acaba de empezar pero conviene dibujar con buena letra: toda cosecha en las 38 jornadas es buena, para luego no echarla de menos en el mes de mayo. Con ese objetivo acude el Cartagena a un estadio con un césped más cuidado, y ante un rival bastante motivado: el Don Benito ya no es una 'Cenicienta', tiene la mili de la temporada pasada y el apoyo de sus más de 1.600 socios. En esa atmósfera de experiencia, masa social e imbatibilidad en toda la pretemporada llega el equipo de Juan García: prácticamente tiene a todos sus jugadores disponibles, la mayoría de ellos la base que logró la salvación en Segunda B. Es un equipo crecido, motivado y que no dará pie a sorpresas en su terreno de juego.

Verza, entre algodones todo el verano, podría tener más minutos y salir de inicio antes que Vera

La situación del Efesé es bien distinta. Los de Munúa llegan bajo mínimos, con solo 15 jugadores de la primera plantilla, y el uruguayo ha tenido que completar la convocatoria con Vera, Ismael, Siafá y Leomar. Es una lista de circunstancias, y lógicamente puntual hasta que todas las piezas estén ya bien engrasadas. Ya son sabidas las bajas de Santi Jara de cuatro a seis semanas; la llamada de Carrasquilla con Panamá; la sanción de Elady y el retraso en recibir el transfer de José Ángel Jurado. Munúa ya adelantó en la rueda de prensa que Verza no está para los noventa minutos, pero sí para subirle la carga. Lo normal es que Vera, brillante en su estreno con el primer equipo, le pueda suplir en la recta final del partido. También está como alternativa Lucas de Vega, por si al equipo le conviene ser más dicharachero.

Munúa tampoco ha querido arriesgarse y se ha llevado hasta el Cortijo Santa Cruz (en Villanueva de la Serena y donde ya se alojó el Cartagena la temporada pasada) al delantero Siafá, del 'B'. Pablo Caballero es el único '9', la semana pasada terminó con molestias y, si el partido da para muchos trotes, el argentino no está para aguantar los 90 minutos. Ya acabó con calambres ante el Badajoz, y hace trabajo al margen en el gimnasio para ponerse a tono. Lo de Siafá es una opción. Araujo, aunque no tan brillante, también puede hacer de referente si fuera necesario.

Caballero no está a pleno rendimiento y, pese a estar la opción de Araujo, el ariete del 'B' ha ido convocado

«Están por conjuntarse»

En cualquier caso, el Cartagena va a presentar un 'once' de auténtico lujo, y no parte con excusas para no llevarse los tres puntos. Nivel hay de sobra. No es poca broma lo que tiene el Efesé, más todas las piezas que quedan por estar disponibles. Lo normal, con la llegada de un '9' y un extremo antes del cierre del mercado (mañana), y la recuperación de otros efectivos, es que la semana que viene todo vuelva a la normalidad. El entrenador del Don Benito, no obstante, ya dejó caer en la previa del partido que intentarán aprovecharse de este Cartagena bajo mínimos. «Les falta acoplamiento, es un equipo con muchas caras nuevas, con muy buenos jugadores, pero que todavía está por conjuntarse. El año pasado tuvimos la misma experiencia en la segunda jornada y les generamos muchos problemas, les hicimos estar muy incómodos».