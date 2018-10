El portero Mario trabaja al margen y es duda para el partido en Sevilla El sancionado Antonio López, con la pelota, en el entrenamiento de ayer en La Manga Club. / j. m. r. / agm El santanderino perdió varios dientes ante el Melilla; Elady, Antonio López y el segundo de Munúa, Berman, no estarán por sanción R. S. CARTAGENA. Jueves, 18 octubre 2018, 03:05

Malas noticias para el Cartagena. El portero Mario Fernández es duda para el partido de este domingo, a las 11.30, en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros, contra el Sevilla Atlético. El santanderino entrenó ayer al margen de sus compañeros, en la sesión celebrada en La Manga Club, por precaución. En el último encuentro ante el Melilla perdió varios dientes, tras un golpe con el jugador visitante Óscar García. El guardameta albinegro, ex del Racing de Santander, salió tarde a recoger un balón por alto, derribó al contrario, cometió penalti, vio la tarjeta amarilla y tuvo que ser sustituido por el choque.

Un portavoz del conjunto albinegro confirmó a 'La Verdad' que el portero santanderino se ejercitó al margen de sus compañeros, junto con el también lesionado Álvaro Queijeiro, con varios ejercicios sin balón. Estuvieron con ambos los fisioterapeutas del club. Aunque no lleva ninguna protección, Munúa prefirió no forzarlo. Sí trabajaron con total normalidad el portugués Joao Costa, el recambio natural, y los guardametas del filial Fran y Sandoval. El entrenador uruguayo tiene esta semana para decidir si fuerza o no a Mario.

Con los que sí que no podrá contar con total seguridad el charrúa son con Elady Zorrilla y Antonio López. Ambos fueron expulsados en el partido contra el Melilla, el primero por emplear una «fuerza excesiva» sobre el visitante Ruano, según recoge el acta arbitral del colegiado valenciano Bosch Domenech. El Efesé confirmó ayer, a través de las redes sociales, que los dos jugadores cumplirán un único partido de sanción, en Sevilla.

Tampoco estará el segundo entrenador albinegro, el socio de Munúa: Christian Berman se fue a los vestuarios antes de tiempo, en la primera parte, cuando, según el árbitro, provocó «una confrontación entre miembros» de los cuerpos técnicos, al «discutir» con el técnico del Melilla Luis Carrión (igualmente expulsado) «fuera» del área técnica.