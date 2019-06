Ponferrada, aire fresco para Fito Fito Miranda celebra su gol al Real Murcia en la Nueva Condomina, en noviembre, en su mejor partido con la camiseta del Efesé. / javier carrión / agm Sin el sancionado Elady, la titularidad del catalán en el 'once', apagado este año, gana enteros RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 14 junio 2019, 02:46

Aquel día no había dormido demasiado. Estaba cansado, después de viajar de madrugada de su Barcelona natal hasta el Centro Médico Virgen de la Caridad, para pasar el reconocimiento médico con sus nuevos compañeros. Tomó un café con tostadas en la cafetería de la calle Jorge Juan y al día siguiente, 20 de julio, habló claro y alto delante de los micrófonos de la sala de prensa del estadio Cartagonova: «Quiero jugar en Segunda y éste es el sitio más fácil», dijo. Ahora, casi un año después, Fito Miranda tiene en su mano cumplir ese sueño. Con la sanción del pichichi Elady, el extremo catalán tiene muchas posibilidades de volver al 'once' de Gustavo Munúa, en el partido más importante de la temporada, en Ponferrada, y que lo supone todo para el devenir de esta temporada. La suya es una alternativa nada descartable.

Munúa ha incidido en «salir a por todas», pese a que en la ida y en la remontada ante el Castilla no apostó por sacar de inicio a Aketxe y Rubén Cruz juntos

Lo es porque el entrenador uruguayo también ha tenido en otras ocasiones la posibilidad de salir de inicio con Rubén Cruz y Aketxe, y no lo ha hecho. No lo hizo en la ida, consciente de que aún quedaban noventa minutos por disputarse y no había que perder la cabeza. Tampoco optó por esa vía en la histórica remontada ante el Real Madrid Castilla. Lo normal es que Munúa, con el pase a la final de la fase de ascenso en juego, ponga toda la carne en el asador e incluya mañana en el 'once' a sus dos delanteros de referencia. No obstante, si prefiere mantener el esquema habitual, y no tocar nada, apostar por Fito es el plan más sencillo para mantener a Moyita por dentro.

Si el charrúa opta por esa alternativa, sería el momento ideal para recuperar a un futbolista exquisito, pero que ha disputado menos minutos de la esperado y, aun con esas, ha rendido muy bien como revulsivo desde el banquillo. Buena muestra de ello es que ha participado en 37 partidos, pero solo 14 como titular y únicamente completando uno los noventa minutos.

Ha participado en 37 partidos, 14 de titular, y solo ha completado uno; está fresco

Y pese a todo, su rendimiento siempre ha sido muy bueno. Sobre todo, en la banda. Como interior, más desorientado, sí ha aportado goles, como el que le hizo al Villanovense llegando desde la segunda línea. Pero en la izquierda ha mostrado su verdadera chispa. Desde ese costado destrozó al Real Murcia en el derbi disputado en la Nueva Condomina: trituró a la defensa grana con sus regates, asistió a Jara en el segundo de los goles y marcó el primero. En los momentos importantes, a Fito no le tiemblan las piernas, ni en el regate ni a la hora de definir.

«Hambre y ganas»

Lleva cinco goles y a está a solo uno de igualar las cifras de la temporada pasada en el Cornellà. Aunque está lejos de los 9 que logró en su año en el Huesca, en la 2013-14. Aunque las lesiones le han respetado, dos graves lesiones de rodilla le hicieron perder el tren del fútbol profesional, con 20 años, en el Sabadell. Ahora lo vuelve a tener a tiro. «He recuperado la ilusión, como si tuviera de nuevo 20 años, con hambre y ganas de hacer un buen año y lograr el objetivo que todos deseamos», comentó a 'La Verdad' en una entrevista publicada el 5 de agosto, en plena pretemporada. Jugó de titular en el último partido de Liga y no aprovechó su oportunidad. En los tres partidos de 'playoff' ha participado en 28 minutos. Ahora puede tener una nueva oportunidad.