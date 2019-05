Luis Mata: «Podemos ganar a cualquier equipo» Luis Mata, con el rostro pensativo, en el entrenamiento de ayer en el Cartagonova, entre Ayala y Jara. / j. m. rodríguez / agm «El primer puesto es difícil, pero todo puede pasar en el fútbol», asegura el lateral RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 17 mayo 2019, 04:11

Llegó en las últimas horas del mercado de verano, con la vitola de teórico suplente de Jesús Álvaro, pero lo cierto es que Luis Mata (Oporto, 1997) está teniendo mucho protagonismo para Gustavo Munúa en el tramo final de la temporada. No en vano, ya acumula 953 minutos en 11 partidos, 9 de ellos como titular. El pasado domingo cometió un grave error en el 1-0 del Talavera, cuando el balón le golpeó en la espalda y lo dejó todo en bandeja para Abel Molinero. Luego, eso sí, pudo hacer el 2-3 con un disparo que dio en el palo. El luso dejó ayer claro, en su paso por la zona mixta del estadio Cartagonova, que eso es agua pasada.

«Fue un error mío, como nos puede pasar a todos. Lo más importante es que después, durante el partido, mi pensamiento no se quedó en esa jugada. Si estás en el campo, puedes errar; fue mala suerte. Luego mi disparo también pudo entrar. Fue una pena no llevarnos los tres puntos», dijo el lateral izquierdo, que también puede actuar en la derecha. «Mi lado natural es el zurdo, pero me siento bien en ambos», aclaró, y luego, tajante, sentenció: «No he tenido muchos minutos, sobre todo al principio, pero tengo 21 años, quiero seguir en esta línea y lograr el objetivo, que es ascender, y no importa quién sea el que juega. Yo voy a seguir trabajando igual, como desde el primer día, si el míster decide apostar por mí. Ahora tenemos que estar unidos».

El portugués, que incidió en la importancia de «dar lo máximo todos», sabe que el primer paso para llegar bien a la fase de ascenso es «ganar al Linense», que se juega nada, y luego centrarse en las tres eliminatorias. «El primer puesto es difícil. Lo más bonito del fútbol es que es imprevisible. Todo puede pasar, como en la Champions», explicó, en referencia al 4-0 el Liverpool al Barcelona. Mata, que antes de llegar al Efesé también jugó cedido en el Portimonense, ya sabe lo que es afrontar eliminatorias a doble partido. Lo hizo cuando participó en la Youth League, la Champions para equipos sub 19.

El luso tampoco dudó en silenciar a aquellos que dudan del ascenso del Cartagena. «Ya demostramos que tenemos plantilla para ganar a cualquier equipo [cuando el Efesé alcanzó los trece partidos seguidos sin perder]. Quedar primeros es muy difícil, pero podemos ganar a cualquiera», aseguró Mata, que tiene contrato con el Oporto hasta 2020 y no le disgustaría continuar en la ciudad portuaria otra temporada más. «Estoy muy feliz y sorprendido. Cuando llegué, no sabía de la estructura del club, de la calidad de los jugadores, de las lugares de entrenamiento. No me falta de nada. Pero creo que ahora no es momento de pensar en la siguiente temporada, porque si no no vamos a dar lo máximo».

Su amigo, una opción

Mata también defendió a sus compatriotas, Joao Costa y Rui Moreira, que son amigos, compañeros de vestuario y con los que ya coincidió en el filial del Oporto. En el caso del segundo, cabe la posibilidad de que sea su oportunidad este domingo, a las 18 horas, porque Vitolo está sancionado por acumulación de amarillas. «Lo veo entrenar y sé que está preparado para dar un gran nivel». Lo cierto es que es uno de los futbolistas con menos minutos esta campaña, porque solo ha disputado cuatro partidos y la última vez que jugó fue el 22 de diciembre, en la victoria en casa ante el Talavera (1-0). D eso hace precisamente una vuelta entera de campeonato. Sobre el portero, que también cometió su error en El Prado, contestó que «da su mejor nivel en los momentos difíciles y complicados».