La plantilla activa el 'modo remontada' Santi Jara, Josua Mejías y Moyita admiten el desastre en la ida, pero coinciden en que «podemos ganar 2-0 en casa» LA VERDAD Domingo, 26 mayo 2019, 08:27

Caras largas y rostros de mucha preocupación en la expedición albinegra al final del partido. En este sentido destacaba el rictus de Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, completamente abatidos tras el pésimo partido de su equipo. Pasarán los días, se enfriará la herida y todo el mundo empezará a soñar con la posibilidad de remontar la eliminatoria, pero la realidad es que los ánimos estaban ayer por los suelos.

«Con el 3-0 estábamos muertos. Esa es la realidad y desde dentro del campo sabíamos que teníamos que marcar un gol para pensar en remontar en casa. Hemos estado mal, pero ese gol cambia las cosas. Confío mucho en que la gente nos va a dar fuerza en el Cartagonova. Si marcamos pronto en la ida, todo va a cambiar. La esperanza es lo único que se pierde y nosotros creemos en que es posible pasar. Estamos acostumbrados a ganar partidos en el Cartagonova en la Liga. Y muchos de ellos han sido por 2-0 o por más ventaja», dijo Santi Jara, autor del tanto del Efesé, tras el encuentro.

Gustavo Munúa, técnico albinegro, señala que «en nuestro campo todos empujaremos muy fuerte para darle la vuelta» a la eliminatoria

En declaraciones a 'Onda Regional' y 'Efesista', el extremo almanseño comentó que «hemos empezado bien y hasta el minuto 20 teníamos el partido controlado. Pero hemos perdido cuatro balones, nos hemos descontrolado y ellos se han venido arriba. En dos minutos se ha pasado del blanco al negro. Y en 20 minutos nos han hecho mucho daño. Pero confío en mi equipo. Por supuesto que sí», repitió Santi Jara, quien hace dos años participó en una remontada épica con el Racing de Santander ante el Villanovense. Los cántabros levantaron el 2-0 de la ida con un 4-0 en El Sardinero.

Santi Jara: «Estamos acostumbrados a ganar en el Cartagonova. Y muchas veces lo hicimos por 2-0 o por más ventaja»

Explicó cómo fue el lance del gol. «Yo he metido la puntera para cazar el rechace del portero y no sé si incluso le ha dado también Elady. Pero da lo mismo. Está dentro. Y eso es lo que cuenta. Desde ya hay que pensar en la remontada. Tenemos que hacer dos goles y recordar que hemos hecho partidos muy buenos este año en el Cartagonova. A la afición solo puedo darle las gracias por cómo nos han animado al final. La gente sabe que el apoyo ahora hacia nosotros es incondicional y que podemos hacerlo juntos», dijo Jara, uno de los más animados del grupo.

«Nos han dado muy fuerte»

El sevillano Moyita también atendió a 'Onda Regional' y 'Efesista'. «En la primera parte hemos corrido mucho y hemos sufrido contra un rival que tiene grandes virtudes. Nos han dado muy fuerte en la cara. Hemos estado desastrosos. Pero en la segunda mitad hemos estado mejor y ese gol nos sirve de mucho. Ya no le podemos dar más vueltas al tema. En el vestuario ya nos hemos animado entre nosotros y hemos hablado de que en casa será distinto. El resultado no es el que queríamos, pero estamos tranquilos y esperanzados, sabiendo que quedan 90 minutos y que no está todo perdido. Tenemos que reventar el Cartagonova el domingo y darle la vuelta a esta eliminatoria. Podemos hacerlo», opinó el jugador cedido por el Mallorca.

También habló tras el partido el defensa venezolano Josua Mejías, muy afectado por lo sucedido en el terreno de juego. «Habíamos planeado un partido muy distinto. Queríamos dejar la portería a cero y aprovechar nuestras llegadas para hacer algún gol. No nos esperábamos este 3-1 para nada. Estuvimos perdidos y desconcentrados durante algunos minutos del primer tiempo. Y lo pagamos muy caro. En el segundo tiempo mejoramos, pero solo pudimos hacer un gol. Ahora tenemos que preparar el siguiente partido y aprender de nuestros errores. Sabemos que con un 2-0 pasamos de ronda y vamos a luchar por ello».

«Eliminatoria abierta»

Por su parte, Gustavo Munúa, reconoció la superioridad del Real Madrid Castilla en el primer envite de la eliminatoria. «Han sido mejores y nosotros hemos estado mal. En los primeros quince minutos teníamos el partido controlado. Nuestro equipo parecía que no estaba mal. Pero vinieron unos minutos donde nos desajustamos y nos hicieron mucho daño por banda izquierda nuestra con De Frutos. Nos castigaron con algo que sabíamos y que teníamos estudiado. En diez minutos nos hicieron tres goles que nos dejaron tocados. Nos desarmaron por completo. En el segundo tiempo cambiamos a un 4-3-3 y el equipo estuvo algo más sólido, emparejándose más la situación. El gol de Santi Jara deja abierta la eliminatoria y tenemos esperanzas en remontar en casa», comentó el entrenador del Cartagena. «Sentimos estos 90 minutos, pero en nuestro campo todos empujaremos muy fuerte para darle la vuelta a la eliminatoria», añadió.