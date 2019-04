«Nos perdimos en el campo» Gustavo Munúa, del Cartagena. / j.m. rodríguez / agm El técnico del Efesé, Gustavo Munúa, dice que «cuando dejamos de hacer lo que sabemos, somos otro equipo más débil» SERGIO CONESA CARTAGENA. Lunes, 8 abril 2019, 08:54

El técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, explicó tras el partido que hubo dos partes muy diferenciadas en el choque frente al Real Murcia. «El inicio del partido fue el esperado con aproximaciones claras al área del rival, pero no las pudimos convertir. Tuvimos oportunidades para crecer en el marcador y el primer tiempo fue dominado por nosotros, pero no pudimos cerrar el partido», indicó en la sala de prensa del Cartagonova. Sin embargo, todo cambió en el descanso y el encuentro fue distinto en la segunda parte: «Cuando dejamos de hacer lo que sabemos somos otro equipo y nos debilitamos mucho. No encontramos nuestro juego, nos perdimos en el campo sin insistir en lo que nos trajo a estas posiciones en la clasificación».

«Algo nos está pasando y habrá que buscar el problema por el que perdemos la identidad como equipo»

No cree el uruguayo que el bajón de su equipo, que lleva cinco partidos sin ganar y que ayer no pudo recuperar el liderato, pese al pinchazo del Melilla, vaya ligado a un problema físico: «En los entrenamientos hay mucha intensidad y concentración. No es normal que en dos partidos nos pase la misma situación y bajemos tanto en el segundo tiempo. Algo nos está pasando y habrá que buscar el problema por el que perdemos la identidad como equipo».

Santi Jara

«Me voy a casa como si no hubiera marcado»

Santi Jara abrió el marcador del derbi en la primera parte, pero no fue una felicidad completa por el empate final ante los granas. «Es un gol más, si hubiésemos ganado sería distinto pero me voy a casa como si no hubiera marcado», indicó con resignación el exfutbolista del Real Murcia tras el encuentro. El jugador de Almansa explicó que «hemos estado más cerca de ganar que el Murcia por lo visto en el terreno de juego. En la segunda parte han tenido alguna ocasión más que nosotros, pero el peso del partido ha sido nuestro. Es una lástima que nos hayan empatado cuando esto estaba acabado».

Jara no encuentra explicación al momento del Efesé: «Las dinámicas en esto del fútbol son difíciles de entender. Veníamos de ganar muchísimos partidos seguidos y parecía que nadie podía plantarnos cara, es normal que los equipos vengan con muchas ganas de derrotarnos».