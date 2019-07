Óscar Ramírez y Orfila, cortados Óscar Ramírez, en el centro de la imagen, en el entrenamiento de ayer por la tarde en La Torre Golf Resort. / antonio gil / aGM El primero está a punto de fichar por el Recreativo, mientras que el segundo maneja ofertas de Ibiza y Sabadell; Cristo podría interesar al Murcia FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 31 julio 2019, 03:04

El Cartagena sigue dando pasos para aligerar su plantilla, ya que el verano avanza y la mayoría de los jugadores con contrato que no entran en los planes del club para esta temporada siguen trabajando a diario a las órdenes de Gustavo Munúa. Así las cosas, ahora mismo hay 19 futbolistas con ficha sénior en la primera plantilla albinegra. Solo hay sitio para 16 y, como mínimo, tiene que llegar todavía un delantero que sustituya a Rubén Cruz, fichaje estrella del Recreativo de Alberto Monteagudo. También vendrá un extremo izquierdo si finalmente se marcha Elady, algo que Belmonte y Sánchez Breis van a intentar evitar a toda costa.

Y está por ver si Mauro y Adama, ambos con ficha sénior, convencen al entrenador durante los amitosos de pretemporada y acaban quedándose. Es decir, tienen que abandonar el equipo un mínimo de cuatro y un máximo de siete futbolistas mayores de 23 años. Hay tiempo para todo, desde luego. Pero es indispensable ir haciendo hueco y encontrando una salida para los jugadores que no van a continuar en el Cartagena. De hecho, dos de ellos, los laterales Óscar Ramírez y Orfila, están a punto de dejar el club.

La plantilla Con ficha garantizada (12) Marc Martínez (Recreativo), Fucile (en paro), Andújar (Rayo Majadahonda), Ayala (sigue), Carlos David (Union Saint-Gilloise), Forniés (Real Murcia), Cordero (sigue), Verza (Rayo Majadahonda), Santi Jara (sigue), Quim Araujo (Córdoba), Carrillo (sigue, sub 23) y Manu Viana (Atlético Levante). Dudosos (5) Mario, Mauro, Adama, Elady y Aketxe. No seguirán (3) Óscar Ramírez, Orfila y Cristo Martín.

El primero va a ser cortado a pesar de conseguir la renovación automática de su contrato hace menos de dos meses. Es un caso singular, sin duda. Óscar Ramírez, de 35 años, contaba con una cláusula de renovación por jugar 25 partidos y el pasado curso terminó disputando 27. Acabó bien la temporada y daba la sensación de que Munúa confiaba en él. Sin embargo, el técnico uruguayo se trajo de su país a su compatriota Jorge Fucile, de 34 años, y eso cerró para siempre las puertas del Cartagena a Ramírez. Porque Fucile, obviamente, viene para ser titular. Y en el club entienden que no tiene sentido gastar una ficha sénior en un lateral derecho suplente.

El futuro de Óscar Ramírez pasa por Huelva, donde Alberto Monteagudo suspira por hacerse con sus servicios. El lateral catalán firmó dos excelentes campañas en el Cartagena a las órdenes del ahora entrenador del Recreativo, que es el club mejor posicionado para contratar a Ramírez, quien ha jugado un total de 108 partidos con la camiseta albinegra en las tres temporadas que ha militado en el Cartagena. En el Decano se reencontrará con Sergio Jiménez, Quique Rivero y Rubén Cruz, que fueron sus compañeros en el Efesé.

El siguiente en abandonar la disciplina del Cartagena será el defensa asturiano Pedro Orfila, de 31 años. Vino el pasado verano avalado por su gran campaña en el Real Murcia, pero como albinegro no pudo asentarse ni como lateral ni como central. Solo jugó 17 partidos y fue una de las grandes decepciones de la temporada. Es un comodín atrás, ya que puede desenvolverse en todas las posiciones de la defensa. Pero su elevada ficha y el hecho de ya haya seis jugadores sénior en la zaga (Fucile, Andújar, Carlos David, Ayala, Mauro y Forniés) dejan a Orfila sin opciones de continuar en el Cartagena. Sabadell e Ibiza son los equipos que más interesados están en ficharlo. Antes de ello, lógicamente, tiene que llegar a un acuerdo de rescisión de contrato con Paco Belmonte. Y en ello andan las dos partes.

Más complicada y mucha más lenta será la salida del atacante tinerfeño Cristo Martín, de 32 años. Todavía no ha jugado ni un solo minuto en esta pretemporada y aún le falta para estar al nivel de sus compañeros. Eso dificulta las cosas y no hay todavía ninguna oferta en firme por él. Cartagena y Murcia han hablado del futbolista y, en un momento dado, Cristo podría interesar a la entidad grana. Ahora mismo, no. Tampoco entra en los planes de Munúa.

Aketxe, con ofertas

Por otro lado, siguen llegando ofertas por el ariete Isaac Aketxe, quien ahora mismo es el único delantero centro de la plantilla albinegra. Ayer mismo fue el Castellón quien se interesó por el vasco, pretendido además por el San Fernando y el Marbella. El Recreativo, tras el fichaje de Rubén Cruz, lo ha descartado. Tiene muy buen cartel Aketxe, pero su futuro no está nada claro.

Al inicio de la pretemporada se daba por hecha su marcha del Efesé, a pesar de que le queda un año de contrato. Pero ahora mismo, tras el fracaso de las negociaciones para traer a Chumbi, Donovan Wilson y Toché, todo está en el aire. El Cartagena no dejará que Aketxe se vaya hasta que encuentre dos arietes de garantías en el mercado. Y esa tarea no es sencilla. Ni mucho menos.