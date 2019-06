«Hay opciones reales de que Elady continúe en el Cartagena» Elady habla con Breis, el lunes, en la puerta de la oficina del Cartagonova. / j. m. rodríguez / agm «No va a salir a un equipo donde no sea importante; tienen que apostar por él, que no esté de relleno», dice el representante del pichichi de Segunda B RUBÉN SERRANO CARTAGENA Viernes, 21 junio 2019, 02:52

Su móvil no deja de recibir llamadas durante las últimas semanas. Y desde que el Cartagena cayó eliminado ante la Ponferradina, son ya «varios» los clubes que le han preguntado a José Martínez por Elady Zorrilla, que ha sido el máximo goleador de Segunda B con 21 dianas y lo normal es que continúe su progresión en el fútbol profesional. Pero la temporada acaba de concluir y no hay ninguna opción descartada. El representante del jienense confirmó ayer a 'La Verdad' «el interés» de equipos de Segunda División [Tenerife, Las Palmas y Almería, entre otros]. No obstante, no hay «ninguna oferta en firme y en concreto» de una entidad dispuesta a sentarse con Paco Belmonte y negociar el traspaso del futbolista. El contrato es hasta 2020 y la cláusula de rescisión es de 500.000 euros.

«La única y verdadera realidad es que han llamado equipos interesados en él, pero sin una oferta en concreto. Ahora, esto es fútbol y la situación puede cambiar de un momento a otro. Pero la situación a día de hoy [ayer para el lector] es esa. Ni te puedes imaginar las llamadas que he recibido. Hay interés pero somos cristalinos: no hay nada en firme», insistió Martínez, de la agencia de representación Jamg Sport. Lo que tiene «claro» Elady es que «no va a salir a un equipo donde no sea importante; tienen que apostar de verdad por él y que no sea de relleno».

El representante del futbolista cree que en esos equipos de Segunda sí sería importante. «Entiendo que si preguntan por él en junio, nada más acabar la competición, es que lo tienen como primera opción. Si no, llamarían a finales de julio. Esto no es flor de un día y lo llevan siguiendo desde antes de fichar por el Cartagena. Ahora han visto que ha explotado», dijo sobre el exgrana, que dentro de un mes cumplirá 29 años y nunca ha jugado en el fútbol profesional.

«Hay interés de clubes, pero ninguna oferta en firme. Si no le satisface nada, aquí está a gusto»

La gran pregunta que se hace la 'Efesemanía' durante las últimas semanas es si hay alguna posibilidad de que Elady cumpla su contrato en el Cartagena y se quede al menos hasta 2020. «Hay opciones reales de que se quede. Si a Elady no le llega una oferta que, económica y deportivamente no le llegue a satisfacer, tiene claro que aquí está a gusto. Llevamos juntos toda la vida y, aunque tiene muchas opciones en Segunda B, él ya sabe que está en el mejor club de la categoría. Además, si llega algo en firme, luego depende de que ambos clubes lleguen a un acuerdo», recordó. Breis, a preguntas de este diario, volvió a remitir a cláusula. Elady, por su parte, hizo estas declaraciones en el espacio deportivo de 'Ser Tenerife': «Que solo haya interés del Tenerife ya es un honor. Vitolo y Cristo me han dicho que se vive bien allí».