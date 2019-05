El nuevo Marbella de Best of You, amenaza para el Efesé Cartel del partido. / fcc Los representantes de Benzema, Casemiro y Canales, que gobiernan el club marbellí desde noviembre, piden al plantel entrar en la Copa FRANCISCO J. MOYA Miércoles, 1 mayo 2019, 02:11

El Marbella cambió de manos en noviembre, cuando el ruso Alexander Grinberg vendió el club por tres millones de euros al empresario chino Zhao Zhen. Este, inmediatamente, dejó toda la gestión del club en manos de la agencia de representación Best of You, cuyo director de fútbol es Miguel Pardeza. En ella también trabajan Marcos López, conocido comentarista de fútbol en radio y televisión, y Héctor Morales. Este último se encarga de la gestión del día a día del equipo marbellí. Lleva lo social, institucional, económico y deportivo. Best of You representa a los madridistas Benzema, Casemiro y Odriozola, al bético Canales y al españolista Granero. También llevan la comunicación y la imagen de Arbeloa y Xabi Alonso, ya retirados.

Best of You ha entrado en el Marbella para ascenderlo a Segunda. No será este año, ya que cuando ellos desembarcaron en la Costa del Sol el equipo estaba cerca de los puestos de descenso. Pero todo cambió, para mejor, a partir de enero. Los nuevos propietarios acertaron de lleno con los cinco fichajes que hicieron para mejorar el nivel del plantel y, además, el cambio en el banquillo le sentó de cine al equipo.

Llegó Cubillo, ex jugador de Atlético de Madrid, Rayo Vallecano y Getafe, entre otros equipos. Como entrenador su currículo se limitaba a sus aventuras en el Puerta Bonita y el filial del Getafe. Perdió ante el Jumilla en su estreno (0-3) y desde entonces todo va de maravila. El Marbella ha encadenado 16 jornadas sin perder, con 9 victorias y 7 empates. En los siete últimos encuentros no ha encajado ni un solo gol. En estos últimos 16 partidos solo le han marcado tres tantos. Es, junto al Badajoz, el equipo en mejor forma del grupo.

Juanma García, con doce goles, lleva varias semanas en racha. De los que llegaron en enero destaca el medio argentino Faurlín, ex de Getafe y Mallorca. Es un jugador de superior categoría. También están rindiendo notablemente los extremos firmados en el mercado invernal, Samu Delgado (ex Albacete, Alcorcón y Cultural) y Paulo Vitor (cedido por el Albacete). Hasta Dani Pérez, central que llegó casi deshauciado del Murcia, anda a muy buen nivel. Los dueños del club quieren más. Le han pedido a la plantilla que mantenga este nivel competitivo en los tres últimos partidos, para terminar entre los siete primeros y conseguir una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. El Marbella viene el domingo al Cartagonova (19.00). Los de Munúa no pueden fallar.