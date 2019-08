Munúa termina «satisfecho» Gustavo Munúa da órdenes a sus jugadores en el partido de anoche contra el Badajoz. / Pablo Sánchez / AGM «Hicimos méritos para ganar, pero al final fuimos inteligentes para no perder el partido cuando se lesionó Santi Jara», explicó el uruguayo FRANCISCO J. MOYA Lunes, 26 agosto 2019, 11:00

El técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, acabó «satisfecho» de lo que vio anoche en el Cartagonova. «Nos hubiera encantado ganar e hicimos méritos para eso. Nosotros tuvimos las situaciones de gol más claras y la iniciativa del juego durante la mayoría de tiempo. Fuimos serios y atrevidos. Mis jugadores leyeron lo que el partido necesitaba. Tengo que decir que el equipo me gustó. Hay futbolistas que no están para competir al 100% y otros que andan en momentos físicos complicados, debido a percances de la pretemporada. Santi Jara, por ejemplo, llegaba bien pero jugó un rato y se resintió de su lesión. Nos pasamos el último tramo jugando prácticamente con diez hombres», apuntó Munúa.

Esa lesión de Santi Jara no le permitió al Cartagena llevar a cabo un arreón final para buscar el gol de la victoria. «Estábamos en inferioridad y teníamos que ser inteligentes. Teníamos el partido dominado y la verdad es que ellos estaban esperando para cazarnos en alguna contra. Tras la lesión de Santi Jara hicimos lo que tocaba e intentamos estar juntos para no perder el partido», confesó Munúa.

«Caballero pidió el cambio porque no podía más. Lleva solo quince días aquí y está muy integrado»

«Javi Vera hizo un gran trabajo en su debut en Segunda B. Contamos con los chicos del filial»

A la espera de refuerzos

Obviamente, Munúa espera que esta semana lleguen los refuerzos que el equipo necesita. «Sabemos que la plantilla no está cerrada y en esta semana todos esperamos que se cierren las incorporaciones. Está claro que necesitamos otra variante en el puesto de delantero centro, porque solo tenemos a Caballero. Y estamos buscando otroso jugadores que completen el equipo. La Liga es larga y sabemos que hay contratiempos, como por ejemplo esta lesión de Santi Jara», indicó. Espera, por cierto, que el extremo almanseño «esté el menor tiempo posible de baja, porque es importante para nosotros».

Munúa confirmó que el panameño Adalberto Carrasquilla se quedó fuera de la convocatoria «porque aún no tiene arreglada la documentación» y aplaudió el papel de Javi Vera, un chico del filial que tuvo que utilizar por las molestias que arrastraba Verza. «Ha hecho un gran trabajo y estuvo a un buen nivel en un partido complicadísimo. No había jugado antes en 2ºB y no era un partido fácil para él. Le tenemos mucha confianza a él y al resto de los chicos, como Uri o Ismael, aunque hoy [por ayer] no vinieron convocados», dijo Munúa.

Siafa, ariete del filial, estuvo calentando pero al final no entró. «Caballero pidió el cambio porque no podía más. Hizo un trabajo espectacular. Apenas lleva aquí unos 15 días y está totalmente integrado. Hay que cuidarlo porque todavía no está físicamnte apto», señaló sobre el argentino. Munúa además reconoció el trabajo «de los grandes profesionales que tenemos cuidando el césped, que han logrado que se pueda jugar este partido. En próximas fechas volverá a estar perfectamente», destacó el uruguayo.