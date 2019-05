Munúa solo mira al Talavera: «Todo lo demás no importa» Munúa camina pensativo en una sesión de entrenamiento reciente en el Cartagonova. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM El charrúa dice que la opción de quedar líderes sigue «intacta», pero reconoce que el Efesé está «preparado» para una o tres eliminatorias RUBÉN SERRANO CARTAGENA Sábado, 11 mayo 2019, 02:22

El Cartagena se juega mañana en Talavera de la Reina sus opciones de quedar primero de grupo. La jornada 37 es unificada y, por lo tanto, lo quiera o no, el conjunto albinegro estará con un ojo puesto en el Granada B-Recreativo de Huelva y en el Real Murcia-Melilla, que también se disputan a las seis de la tarde. Onubenses y norteafricanos deben sumar los tres puntos para seguir en lo más alto de la tabla. Solo hay un punto de distancia entre los tres y, por eso, Gustavo Munúa no escondió ayer en la rueda de prensa previa al partido que «es imposible no mirar al resto de campos» para ver qué resultado interesa. El choque lo televisará '7TV', con conexiones puntuales en la Nueva Condomina.

«El subconsciente te hace mirar a otros campos. Cuando alguno de los equipos marque un gol, la gente lo hará saber y eso generará momentos de tensión. La tabla de posiciones cambia», dijo el entrenador del Cartagena. No obstante, el uruguayo es consciente de que «todo lo demás no importará» si el conjunto albinegro no cumple con su misión en El Prado. El Talavera está salvado, no se juega nada y, «esa liberación, sin presión, les puede permitir hacer las cosas mejor». Por eso, el encuentro lo considera «trampa».

Munúa solo tiene las bajas de los lesionados Santi Jara y Cristo Martín para viajar a tierras talaveranas. La plantilla, reconoció Munúa, tiene «asimilado» el hecho de haber dejado escapar el liderato hace unos meses, con una racha de seis partidos sin ganar. Aunque las opciones de alcanzar el liderato siguen «intactas», los futbolistas están «preparados para lo que venga», sea una o tres eliminatorias de 'playoff'.

«¡Todos con fuerza, señores!»

«El horario unificado le da un puntito de incertidumbre. Todos se juegan cosas importantes. El Granada B aún no está salvado y el Murcia precisa de un punto y no se puede dejar estar. Son diferentes, pero todos tenemos nuestros objetivos. Primero debemos hacer lo nuestro. Si no estamos serios y mantenemos la máxima concentración e intensidad, lo podemos pasar mal. Habrá nerviosismo y, cuanto antes marquemos, mejor», reiteró Munúa. Al abandonar la zona mixta del Cartagonova, el charrúa proclamó a los medios de comunicación presentes lo siguiente: «¡Bueno, señores, vamos todos con fuerzas, eh!»