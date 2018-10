Munúa quiere convertir la presión en pasión Gustavo Munúa escucha a su segundo Christian Berman, en el entrenamiento de este miércoles en La Manga Club. / j. m. rodríguez / agm «El Cartagena es una institución sólida y conocemos el objetivo, pero no es bueno cargarse de responsabilidad», señala FRANCISCO J. MOYA Sábado, 20 octubre 2018, 02:42

Gustavo Munúa, entrenador del Cartagena, quiere rebajar la presión y que sus futbolistas jueguen mañana ante el filial del Sevilla (Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla, 11.30 horas) con la mayor tranquilidad posible, a pesar de que el equipo se encuentra en mitad de tabla, aún lejos de la zona de promoción de ascenso. Con todo, el técnico uruguayo huye de las prisas y rechaza esa afirmación categórica, cada vez más extendida en el entorno albinegro, de que el Efesé es el Real Madrid de Segunda B. No le gusta demasiado.

Munúa dedicó ayer la mayor parte de la habitual rueda de prensa de los viernes, que por cierto volvió a empezar con media hora de retraso, a hablar de «proyecto» y de largo plazo. «Es muy importante ver de dónde venimos y quiénes queremos llegar a ser. Pienso que institucionalmente se están haciendo las cosas bien y que el Cartagena es una institución muy sólida que quiere conseguir objetivos importantes. En ese sentido, se va por buen camino. Es importante mirar el árbol, desde luego. Pero no debemos olvidarnos de mirar más allá. Yo también me fijo en lo que hay detrás del árbol», explicó el técnico albinegro.

«En el club tenemos claro lo que hay que construir. Sabemos la estabilidad que queremos conseguir y a dónde queremos llegar. Y por eso tenemos presión, pero como la tienen todos los equipos. Yo no me volvería loco hablando de presión. Hay que olvidarse un poco de eso. El Cartagena tiene un proyecto muy lindo, con un objetivo claro. Pero hay que ir paso a paso», pidió Munúa, quien recordó que el club, a lo largo de su historia, «siempre ha vivido momentos de inestabilidad», por lo que «ahora que ha encontrado calma y estabilidad es momento de disfrutar y de ir todos juntos, y no de cargarnos tanto de presión y de exceso de responsabilidad. Prefiero que compartamos un pasión por lo que este proyecto puede llegar a ser en el futuro», señaló.

Sobre el rival de mañana, apuntó que «es un equipo que lleva cuatro partidos sin perder, que va a ir de menos a más en Liga y que tiene muchos futbolistas que la pasada temporada estaban en Segunda. Es un equipo que claramente va a más. El filial del Sevilla es un equipo muy bueno y dinámico, con buenas individualidades en todas las posiciones». Acerca de la respuesta que espera de sus jugadores, afirmó que «sé que van a dar un nivel alto, que su compromiso es fantástico y que nuestros futbolistas van a estar muy firmes en el terreno de juego». Añadió que en estas primeras ocho jornadas «nos hemos encontrado con un camino de obstáculos, en el que hemos ido creciendo como colectivo, con nuestros altos y nuestros bajos».

Joao Costa, titular

Munúa confirmó que el meta Mario será baja, debido a una artritis traumática en la rodilla, como consecuencia del golpe que sufrió en la jugada del penalti del encuentro del pasado domingo ante el Melilla. Así, el luso Joao Costa, que mostró muy buen nivel en Copa del Rey, debutará en Liga. También son baja el defensa Antonio López y el extremo Elady, por sanción en ambos casos.

Interrogado sobre si mañana volverá a alinear juntos en el 'once' a Rubén Cruz y Aketxe, contestó que «cambiamos muchas veces por las características de nuestro juego y las del equipo rival. Siempre pensamos dónde puede haber más juego y si podemos hacer más daño de un modo u otro. Intento que mi equipo esté más cómodo que el rival. Y a veces, como ante el Jumilla, hay que planificar el partido en función del estado del campo». El Sevilla Atlético ocupa la decimoquinta plaza, con nueve puntos, dos por encima del descenso.