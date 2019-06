Munúa prefiere esperar Gustavo Munúa, con Cristian Berman detrás, charla con Jesús Cruz, encargado municipal del estadio, el pasado lunes. Mientras, el preparador físico, Félix Martínez , abraza a Pedro José Pérez, 'Pecis', del departamento de comunicación del club. / j. m. rodríguez / agm El entrenador uruguayo maneja varias ofertas, pero su prioridad es seguir en el Cartagena, por lo que aguarda la decisión del presidente FRANCISCO J. MOYA Jueves, 20 junio 2019, 02:08

Pasan los días y Paco Belmonte, dueño del Cartagena, sigue deshojando la margarita. Lo primero que hará será elegir al entrenador del nuevo proyecto y quiere tomarse unos días para reflexionar y decidir finalmente si apuesta por renovar a Gustavo Munúa o contrata a otro técnico. No hay prisa y lo más probable es que esta semana no haya novedades al respecto. Aún quedan dos semanas de competición para Ponferradina, Hércules, Mirandés y Atlético Baleares y cuatro banquillos de Segunda todavía no tienen dueño. Son los de Tenerife, Lugo, Alcorcón y Numancia.

Suele ocurrir que los entrenadores con mejor cartel en Segunda B no se comprometen con equipos de la división de bronce hasta que se quedan sin opciones de trabajar en Segunda. Y esto, unido a que Belmonte no tiene claro todavía lo que va a hacer, va a retrasar unos días la toma de la primera decisión importante de cara al proyecto albinegro de la próxima temporada. Hasta que no haya entrenador (sea Munúa o sea otro), no habrá altas ni bajas. Belmonte y Breis andan avanzando cosas en distintos frentes, pero no se concretará nada hasta que se sepa quién es el técnico y se consulte con él cada decisión.

Cordero y Maestre esperan

En este sentido, Gustavo Munúa sigue manteniendo sus opciones de continuar en el club y, por eso, ha preferido aparcar las otras opciones que tiene encima de la mesa. Su prioridad es seguir en el banquillo del Cartagena, donde se ha entendido fenomenalmente con Belmonte y Breis y ha trabajado muy cómodo. Le avalan sus 75 puntos en la Liga y su récord histórico de victorias a domicilio (10). En su contra juega el mal final de temporada del equipo. Munúa tiene ofertas de otros equipos, pero prefiere esperar a que Belmonte le comunica si cuenta con él o no. Eso posiblemente no lo sabremos hasta principios de la semana que viene.

Todas las operaciones están paradas. Por ejemplo, la de Elady Zorrilla. Lo quieren Tenerife, Cádiz y Almería, pero el club no va a negociar su salida por el momento. Belmonte se remite a su cláusula de rescisión, que es de 500.000 euros. El futbolista tampoco está presionando. Al contrario, se quiere tomar su tiempo e incluso no descarta la opción de quedarse. Parece difícil, eso sí.

También tiene ofertas Miguel Ángel Cordero, aunque en su caso de clubes potentes de Segunda B. Y antes de valorarlas quiere saber si el Cartagena le va a ofrecer la renovación o no. Otra operación parada, en este caso de entrada, es la de Sergio Maestre, centrocampista de 28 años que, como hicieron el pasado verano Elady, Santi Jara y Orfila, podría cambiar el Real Murcia por el Cartagena. Interesa mucho a Belmonte y también lo quiere Reverte para el UCAM.

Juan Ignacio, a Kuwait

En otro orden de asuntos, el alicantino Juan Ignacio Martínez, ex entrenador del Cartagena, se ha comprometido con el Al-Arabi SC de Kuwait, uno de los dos grandes del país. Será presentado esta misma mañana como técnico de un club que ha ganado la Liga Premier de Kuwait en 16 ocasiones y que esta temporada acabó el campeonato kuwaití en quinta posición. Juan Ignacio, de 54 años, sustituye en el cargo al portugués Luiz Felipe.