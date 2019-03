Munúa: «Hemos perdido un partido de quince. Estamos preparados» Gustavo Munúa. / p. s./ agm El técnico uruguayo resta importancia al bache de su equipo y recuerda que «hacemos muchas cosas bien, somos estables y tenemos una identidad» FRANCISCO J. MOYA Martes, 26 marzo 2019, 03:25

El entrenador del Cartagena, Gustavo Munúa, mandó anoche un mensaje de tranquilidad al entorno del club y restó importancia al bache que está sufriendo su equipo actualmente. Solo ha sumado dos puntos en las tres últimas jornadas y ha visto cómo Melilla y Recreativo se colocan a solo tres puntos. «Veía una euforia desmedida hace tres semanas, cuando ya me preguntaban por los primeros de otros grupos y a quién me quería enfrentar en el 'playoff'. Eso no era bueno. Tampoco el pesimismo. Hemos perdido un partido de los últimos quince. Estamos preparados para el tramo final de Liga», señaló el uruguayo en una tertulia organizada anoche por 'Onda Regional' en el hotel NH Cartagena.

«Hacemos muchas cosas bien, somos estables y tenemos una identidad propia. Sometemos al rival habitualmente y en el 90% de los partidos nos toca llevar el control del juego. Sabemos que hay cosas que mejorar y ahora nos toca pasar este tramo con resultados que no se dan. Pero estamos tranquilos. Tenemos una tensión linda, propia de la competición. Y nadie nos tiene que hablar de presión, ya que la presión nos la pusimos nosotros mismos desde el minuto 0 de la pretemporada. Dijimos muy claro que el objetivo era el máximo. Y en eso estamos», recordó Munúa.

El técnico albinegro destacó que «todos los jugadores han tenido minutos y eso no es fácil jugando una sola competición» y subrayó que «tampoco voy a rotar por rotar».