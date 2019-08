Munúa: «No llegamos como nos gustaría» Gustavo Munúa habla con el argentino Pablo Caballero, en el entrenamiento de ayer en La Torre Golf de Roldán. / Antonio Gil / AGM El técnico del Cartagena reconoce que «la extraña» pretemporada «no nos ha permitido trabajar con continuidad» FRANCISCO J. MOYA Sábado, 24 agosto 2019, 01:03

El técnico del Cartagena, Gustavo Munúa, admitió ayer que su equipo no afronta el estreno liguero, mañana ante el Badajoz en el Cartagonova (20.30 horas), «de la manera que nos hubiera gustado llegar, pero también está claro que jugar de local nos servirá como plus para intentar conseguir los tres puntos». El uruguayo confesó que la pretemporada del equipo ha sido «extraña» por culpa de «pequeñas lesiones musculares y molestias de muchos jugadores». Así, «esta situación no nos ha permitido tener una continuidad con el buen bloque que tenemos. Todo esto ha complicado la puesta a punto del equipo, pero tenemos que adaptarnos a esta situación y salir bien en esta primera jornada», indicó Munúa.

Forniés y Verza tienen molestias, pero no están descartados para mañana. «La única baja segura es la de Elady, por sanción. Después, estamos evaluando algunas situaciones de jugadores del primer equipo, por temas de visado [el panameño Carrasquilla] o por las molestias que arrastran varios», explicó Munúa, quien tendrá que tirar de algún jugador del filial para completar la convocatoria. El medio Uri y el extremo Ismael son los que mejor han estado en los amistosos de pretemporada. «Han demostrado tener nivel y se han adaptado bien en pretemporada», dijo el técnico albinegro.

Sobre el Badajoz, apuntó que «es un equipo que se ha rearmado muy bien y que está llamado a estar arriba. La plantilla que han confeccionado es muy buena y con muchas variantes. Les he visto en varios amistosos de pretemporada, aunque es difícil juzgar a un equipo en este tipo de partidos. A diferencia de nosotros, ellos tienen la plantilla cerrada desde hace varias semanas. Nosotros tenemos jugadores que no están al 100% y no podemos usarlos durante los 90 minutos».

Mario se marcha del club y podría recalar en el Melilla, mientras que Fito Miranda firma por el Chennai indio

Elady, «una incógnita»

Obviamente, Munúa también tuvo que responder ayer a preguntas sobre la situación de Elady Zorrilla, autor de 21 goles a sus órdenes durante la pasada campaña. « Es una situación que puede generar nerviosismo. Y con ese nerviosismo se puede generar un ambiente que no es el que todos quisiéramos. Estoy seguro de que el club lo está manejando de la mejor manera posible y no sabemos lo que acabará pasando. Es una incógnita. El mercado está abierto aún y gusta a varios equipos. Ojalá que se quede con nosotros. Si sigue en el Cartagena, estamos seguros de que estará a un buen nivel otro año más», destacó Munúa.

El uruguayo también confirmó en su comparecencia ante los medios la marcha definitiva del meta Mario Fernández, de 31 años, quien rescindió ayer su contrato con el Cartagena (le quedaba un año) tras pasarse todo el verano en la rampa de salida. La temprana contratación de Marc Martínez, procedente del Recreativo, dejaba claro desde el inicio de la pretemporada que Mario no entraba en los planes del club. Es difícil encontrar un equipo en Segunda B con dos porteros sénior en su plantilla, debido a la limitación de 16 fichas mayores de 23 años. Y por eso Mario ha tenido que irse.

Suplente de Joao Costa

Lo cierto es que su paso por el Cartagena no ha sido el que todo el mundo esperaba. Vino el verano con la vitola de portero titular y tras haber jugado en Primera y Segunda División. Pero Joao Costa, sub-23, le quitó el puesto en octubre y al final solo jugó 11 partidos. Al igual que Pau Torres, quien vino a sustituir a Limones, Mario solo ha durado un año en el Efesé. Su destino, aún por confirmar, podría ser el Melilla.

Además, ayer se anunció la marcha de Fito Miranda, de 29 años, al fútbol indio. El ex del Efesé ha firmado por dos temporadas con el Chennai City FC, equipo en el que coincidirá con otros cinco españoles: Néstor Gordillo, Nauzet García, Eslava, Sandro Rodríguez y Manzi. Fito Miranda participó el curso pasado en 34 partidos, pero solo fue titular en 13 de ellos. Se convirtió en el jugador número 12 para Munúa.

Hizo cinco goles y el pasado 14 de julio rescindió el contrato que le ligaba al Cartagena hasta junio de 2020. Así, quedó libre para negociar con otro club. Tras pasar por Sabadell, Huesca, Castellón, Burgos, Cornellá y Cartagena, el extremo barcelonés sale al extranjero para probar suerte en el exótico fútbol indio.