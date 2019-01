Munúa: «Nos gusta ser líderes; eso nos acerca al objetivo» Gustavo Munúa / J.M.Rodríguez/ aGM El uruguayo confirma la baja de Jesús Álvaro y las recuperaciones de Rubén Cruz y Moisés; las peñas llenan un autobús y estarán en Granada R. S. CARTAGENA Sábado, 12 enero 2019, 02:45

En una de sus comparecencias más extensas de la temporada, en un tono de voz muy apagado, el entrenador del Cartagena, Gustavo Munúa, compareció ayer en la zona mixta del estadio Cartagonova, como previa al partido de mañana, a las doce del mediodía, en la ciudad deportiva del Granada y televisado por '7TV'. El uruguayo repasó la actualidad del conjunto albinegro, que estrena la segunda vuelta de la competición como líder del grupo IV de Segunda B, con un discurso moderado. «Hay que seguir en la misma línea de trabajo. Las segundas vueltas suelen ser muy apretadas y somos el equipo a batir», comentó.

El charrúa confirmó la baja de Jesús Álvaro, que sigue con molestias en el rotuliano. Ya se perdió el partido del pasado lunes en el Municipal de La Línea de la Concepción y tampoco estará ante el Granada B. Su lugar lo ocupará el portugués Luis Mata. El Efesé defenderá liderato, eso sí, con el regreso de Rubén Cruz y la disponibilidad de Moisés. Ambos arrastraban molestias pero estarán aptos para subirse al autobús rumbo a Granada, una vez concluido el entrenamiento de esta mañana, a las 10.30 horas, en el Cartagonova. Saldrán a las 16.30 del hotel Posadas de España, en el polígono Cabezo Beaza. No estarán Aketxe y Vitolo, por sanción.

Al entrenador del Cartagena no le asusta verse en lo más alto de la clasificación. «Es importante y nos gusta ser líderes. Queda mucho por delante, pero estar ahí nos acerca más al objetivo. Nuestro grupo de jugadores es humilde y comprometido», explicó.

Cristo, a la espera

Tal vez por esa unidad en la plantilla, en el club aún no tengan decidido qué pasos se van a seguir en este mercado de invierno. Tras comparecer ante los medios, el uruguayo mantuvo una reunión con el dueño y presidente del club, Paco Belmonte, y con el manager general, Manuel Sánchez Breis. Las tres partes intercambiaron opiniones, pusieron encima de la mesa sus ideas y charlaron (como han hecho en otras ocasiones) sobre la situación de Cristo Martín, lesionado y a la espera de ver qué se hace con su ficha. Entrena con el grupo, pero no con normalidad. En la reunión, las partes acordaron tratar el asunto más adelante. Si hay que fichar en el mercado de invierno, el club no tiene prisa en hacerlo. Esperará hasta el final.

En otro orden de asuntos, el club confirmó que la Federación de Peñas ha logrado llenar un autobús para el desplazamiento a Granada. El Efesé no estará solo. Los aficionados saldrán el mismo domingo, día del partido, a las seis y media de la mañana, de la explanada del Cartagonova. Llegarán sobre las diez y media y volverán de regreso a la finalización del partido, sobre las dos de la tarde. La vuelta está prevista para las siete. Todos los que se han apuntado tendrán el autobús gratis para el desplazamiento que se organizará a La Condomina, dentro de tres semanas, para jugar contra el UCAM Murcia.