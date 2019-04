Munúa, «hasta el final» Gustavo Munúa dando instrucciones, ayer en Ibiza. / lof Paco Belmonte asegura que la «confianza en el entrenador es absoluta» y que acabará la campaña. «Si alguien puede revertir esto, es él», señala FRANCISCO J. MOYA Lunes, 15 abril 2019, 09:06

Paco Belmonte, fiel a su costumbre de mantener las pulsaciones bajas en momentos de crisis, mantendrá a Gustavo Munúa en su cargo y, a diferencia de lo que se hace en otros muchos clubes cuando las victorias se resisten, apostará por la continudad del entrenador, a quien valora mucho. En privado, el presidente del Cartagena ha dicho en varias ocasiones que el uruguayo entrenará en Primera División y que su presencia en el club cartagenero durante esta temporada ha servido para que la entidad albinegra crezca mucho en muy poco tiempo.

«La confianza en el entrenador es máxima y absoluta. Munúa va a ser el entrenador hasta final de temporada sí o sí. Es el jefe de la nave y tenemos toda la confianza depositada en él. Creemos que si hay una persona capaz de revertir esta situación, esa persona es Gustavo Munúa. Confiamos en él al máximo, como al principio de Liga cuando no ganábamos partidos», aseguró Belmonte a 'Onda Regional' y 'Efesista' unos minutos después de terminar el partido de ayer, antes de tomar el vuelo de regreso hacia la península.

«No tenemos dudas»

Belmonte fue testigo en directo del lamentable partido de su equipo en Can Misses. A la salida del estadio de Ibiza, interrogado por los informadores desplazados a tierras baleares, recordó que «lo que toca ahora es que el míster y su cuerpo técnico puedan analizar cosas y darle un giro a esto. La clave es volver a mostrarnos al Cartagena que tanto nos gustó. No somos de grandes revoluciones a falta de poco para el 'playoff' de ascenso. El vestuario está totalmente comprometido y no tenemos dudas de su implicación. Por tanto, hay que seguir a pico y pala de aquí hasta el final», dijo.

En declaraciones a los citados medios, el presidente del Cartagena destacó que «hasta el minuto 90 prácticamente no hemos tirado a puerta, aunque hemos competido bien en un campo difícil». Y reconoció que «hay que reflexionar y encontrar la tecla. Es obvio que algo no estamos haciendo bien y que los resultados no están llegando. No obstante, estos son los mismos jugadores que nos hicieron vibrar a todos. El míster es el que manda, pero debemos dar un giro porque la competición es muy exigente y el margen es mínimo. Con todo, estamos a un punto del líder y quedan quince en juego», recordó Belmonte.