Munúa defiende a Mata, Moreira, Paim y Moreno: «Los veo ilusionados»

La llegada del año nuevo no ha hecho cambiar de mentalidad al entrenador del Cartagena, Gustavo Munúa. El uruguayo está convencido de que los futbolistas con menos minutos de la plantilla (como Igor Paim, Rui Moreira, Luis Mata y Juan Moreno) «tendrán su oportunidad», de ahí que descartara la posibilidad de que alguno quiera marcharse en este mercado de invierno. Son jugadores jóvenes, cedidos y, por lo tanto, con ganas de tener más oportunidades. «Estar en este club, con oportunidades reales de crecer, debe ser una motivación, una oportunidad para ellos. Los veo entrenar a diario con ilusión. Les puedo asegurar que están creciendo. Tienen que aprovechar su oportunidad cuando les llegue. La paciencia es parte del fútbol, es parte de la carrera deportiva saber soportar esos momentos. Ellos la están esperando bien, entrenando al máximo», dijo ayer Munúa, en la rueda de prensa previa al encuentro del lunes, a las doce del mediodía, en La Línea de la Concepción.

El charrúa prevé «un encuentro exigente» ante un Linense que es el cuarto clasificado y aún no ha perdido en casa. El Cartagena solo ha ganado en una de sus últimas cinco visitas a tierras gaditanas. Y a falta de dos sesiones de entrenamiento, el entrenador del Efesé aún no sabe si podrá contar con Jesús Álvaro, aquejado de unas molestias en el rotuliano que arrastraba «desde hace semanas y ahora, por momentos, el dolor le ataca más fuerte. Estamos evaluando si pararlo o no. Tenemos a Luis Mata de alternativa».

Jesús Álvaro, duda

También siente dolor Queijeiro, «normal de los esfuerzos» que ha hecho para recuperarse de su lesión de larga duración en el quinto metatarsiano. Paim, con «recaídas» de la fascitis, aún no ha regresado de Brasil por unos problemas con el visado. Juan Moreno también tiene dolor en el abductor y Cordero será baja por acumulación de tarjetas.