Munúa decidirá las bajas Cristo Martín, el día de su reaparición en La Manga Club. / FC CARTAGENA A la espera del visto bueno del técnico uruguayo, se da por hecha la salida de Cristo, Paim, Orfila, Vitolo y Rubén Cruz, entre otros; Aketxe tiene ofertas y también podría marcharse FRANCISCO J. MOYA Lunes, 24 junio 2019, 09:49

Gustavo Munúa voló el jueves hasta Montevideo (Uruguay) y ya está oficialmente de vacaciones. Pero, aunque ande a 10.000 kilómetros de distancia de Cartagena, el técnico del Efesé, renovado por una temporada antes de partir hacia su país, va a seguir trabajando en unas semanas que son fundamentales para el devenir de la temporada. Se suele decir que julio es el mes clave del año para un equipo de fútbol. Es cuando se planifica el trabajo de todo el curso y se configura la plantilla. Y Paco Belmonte y Manuel Sánchez Breis, los encargados de llevar a cabo todas las negociaciones con los futbolistas que vendrán y se irán, primero quieren escuchar lo que piensa Munúa.

El entrenador, por ejemplo, será quien tenga la última palabra para decidir quién se marcha y a qué jugador que acaba contrato se le tiene que ofrecer la renovación. Todas estas incógnitas se irán despejando en los próximos días, pero los primeros movimientos van dejando meridianamente claras algunas cosas. No va a continuar Vitolo, ya que Cordero ha renovado y Maestre está a punto de llegar. Si al final no se concretara el fichaje del centrocampista que ayer se desligó del Real Murcia, el club tiene en cartera otros dos nombres: Otegui (Melilla) y Yeray (Cultural Leonesa). Vitolo, que cumplirá 36 años en septiembre, no tiene propuesta de renovación del Cartagena sobre la mesa y es perfectamente consciente de que no va a seguir.

Otra marcha cantada es la de Rubén Cruz, quien se deja querer por el Córdoba y posiblemente termine en el cuadro blanquiverde, recién descendido. Por supuesto, no seguirá el brasileño Igor Paim, apuesta persona de Munúa el pasado verano y que ha fracasado estrepitosamente como albinegro. Tiene contrato, pero obviamente en el club trabajarán para rescindirlo cuanto antes. Y otros dos casos que parecen evidentes son los de Cristo Martín y Orfila, por motivos distintos. Salvo sorpresa, ambos se quedarán sin sitio en la plantilla de la próxima temporada.

Joao Costa y Luis Mata rescindirán su contrato con el Oporto y el Cartagena quiere contar con ambos

Cristo, 61 minutos

Sánchez Breis avanzó el jueves en la tertulia de 'Efesista' que «lo normal» es que Cristo «siga los pasos de Moisés». El atacante canario tiene un año más de contrato y él quiere seguir. Está convencido de que puede ser útil para el entrenador el próximo curso, pero en el club entienden que no es factible seguir esperándolo. Este año, al final, solo ha completado 61 minutos de juego, repartidos en tres encuentros. Y obviamente se ha demostrado que fue un error darle una ficha en el mes de enero. No estaba al 100% y no podía competir con unas mínimas garantías. Orfila, que ha contado poco para Munúa, tiene también un año más de contrato. Su continuidad está en el aire, como poco.

También está pendiente de aclarar su situación Fito Miranda, quien tiene contrato a pesar de que este periódico -por error- informó la semana pasada de lo contrario. Aketxe, también ligado al Efesé hasta 2020, tiene ofertas del Hércules y el Badajoz. Y Sergio Ayala no sabe nada de una posible renovación.

En cuanto a los cedidos, Joao Costa, Luis Mata y Rui Moreira van a rescindir con el Oporto. Los dos primeros interesan a Belmonte y podrían quedarse, ya en propiedad. Julio Gracia se despidió ayer con una escueta nota en Twitter. Y Moyita, una pieza muy codiciada en el mercado de Segunda B, está a expensas de lo que decida el Mallorca, que lo firmó el verano pasado hasta 2020.