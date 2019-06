Munúa: «La clave es no dejar de soñar» Gustavo Munúa, rodeado de jugadores, abandona el entrenamiento de ayer por la tarde entre aplausos. / antonio gil / agm El entrenador del Efesé confiesa que «el domingo sobraban las palabras, ya que la afición nos llevó de la mano y creó un ambiente mágico» FRANCISCO J. MOYA Sábado, 8 junio 2019, 01:56

En ocho días todo cambió. Del ridículo en Valdebebas a la epopeya en el Cartagonova. Para Gustavo Munúa, técnico del Cartagena, «la clave es no dejar de soñar y nosotros, incluso cuando peor se ponen las cosas, nunca lo hicimos». Además, el empuje de la grada fue «determinante para que todo cambiara radicalmente» en comparación al partido de ida. Tuvo Munúa la charla más fácil del año en los instantes previos al duelo de vuelta de la eliminatoria ante el Real Madrid Castilla. «Sobraban las palabras, ya que la afición nos llevó de la mano desde el viernes y el domingo creó un ambiente mágico», reconoció.

Todo eso ya es pasado y ahora tocar escalar otro Everest, ante una Ponferradina «a la que hemos visto muchas veces durante esta semana y tenemos bien analizada», indicó el preparador uruguayo. «Es un equipo sólido, que llega en un buen momento. Ellos sacan mucho partido a las jugadas de pelota quieta. Suelen trabajar con líneas juntas y en ataque son peligrosos en sus transiciones. Es un equipo de Segunda B muy completo. Nos van a exigir mucho en una eliminatoria de 180 minutos en la que nos toca empezar en nuestro campo y debemos aprovechar la localía para ir a Ponferrada en las mejores condiciones posibles», subrayó Munúa.

Como es habitual en él no dio ninguna pista sobre el 'once' que mañana pondrá en liza, aunque sonrió recordando que «siempre hay algún cambio». Aplaudió el trabajo de los que jugaron el pasado domingo, pero apuntó que «todo el mundo anda entrenando bien y siempre hay dudas a la hora de confeccionar una alineación». Solo los lesionados Jesús Álvaro y Cristo Martín están descartados. Vuelve Moisés, tras cumplir un partido de sanción después de ser expulsado en Valdebebas. Lo normal, no obstante, es que sea suplente y sigan en el eje de la zaga Antonio López y Josua Mejías.

El venezolano y Vitolo están apercibidos y se perderán el choque de El Toralín si ven una tarjeta mañana. Es algo que «no preocupa» a Munúa. «Estamos en el momento decisivo del año y no podemos especular ni guardarnos nada. Hay que competir como lo hicimos el domingo pasado y luego ya veremos que pasa. Vitolo es un jugador muy importante para nosotros, pero si no puede jugar la vuelta buscaremos una solución. La tenemos, ya que nuestra plantilla es amplia», dijo.

«No somos violentos»

Munúa aprovechó la comparecencia de ayer para defender a sus jugadores de las acusaciones de violentos que llegaron en cascada desde medios de Madrid tras el duelo del pasado fin de semana ante el Castilla. «No somos violentos. Cualquiera que haya seguido al Cartagena durante el año lo sabe. Somos intensos y competimos. El estadio estaba lleno, el ambiente de la semana había sido muy bueno y en partidos con tanta tensión a veces se generan acciones puntuales donde el futbolista va con todo y cada uno puede sacar su interpretación. Yo sé que somos un equipo que vamos de verdad al balón y eso no lo podemos perder. No vamos a hacer daño al rival», sostuvo Munúa.

En este sentido, espera que el árbitro del encuentro de mañana, el vasco González Esteban, no salga al campo condicionado por el ruido mediático del último Efesé-Castilla. «A poco que él haya estudiado al Cartagena se habrá dado cuenta de que no somos un equipo agresivo. A los árbitros hay que respaldarlos y dejarlos tranquilos», apuntó Munúa.

El uruguayo elogió en varias ocasiones «la energía y el plus de motivación» que aportó la grada el pasado domingo. «Esto tiene que suponer un antes y un después en el fútbol de Cartagena y a partir de ahora este tiene que ser el sello del Cartagonova. Los rivales tienen que saber que visitan un estadio en el que la gente no viene a estar presente, sino a jugar el partido. Lo vivido el otro día solo se ve en Primera División. Y hay que repetirlo», pidió.

Por su parte, el técnico de la SD Ponferradina, Jon Pérez Bolo, también ofreció una rueda de prensa en tierras bercianas y destacó que «nosotros no vamos a Cartagena solo a defender, sino que vamos a dar un paso adelante y buscaremos su portería. El objetivo es ganar el partido. Sabemos que habrá un gran ambiente en el estadio, pero tenemos jugadores con experiencia en escenarios parecidos y nadie se va a arrugar. El trabajo de la semana ha sido el de todas las semanas del año y estamos muy ilusionados», señaló.