Munúa: «Es un alivio ganar ya en casa; nos lo merecíamos»

Por primera vez en lo que va de temporada, el entrenador del Cartagena, Gustavo Adolfo Munúa, compareció ayer en la sala de prensa del estadio Cartagonova con una sonrisa. No es para menos: su equipo goleó al Almería B con un contundente 4-1 y encadenó la segunda victoria en la Liga, la primera como local. «Es algo que buscábamos desde hace tiempo y que no pudimos conseguir hace unas semanas contra el UCAM Murcia, a pesar de jugar mejor que hoy [ayer para el lector]. Es un alivio ganar ya en casa», confesó el técnico uruguayo.

El charrúa, antes de seguir analizando el partido, no dudó en halagar a Elady Zorrilla. El ex del Real Murcia fue uno de los protagonistas de la tarde: en ocho minutos remató la faena con un doblete exquisito, una picada a la salida del portero y un control de manual para definir con una vaselina. «No le estaban saliendo las cosas como todos esperábamos. Esto le vendrá bien. Tiró buenos desmarques e hizo dos lindos goles. También al equipo, que poco a poco va creciendo y fortaleciendo su idea».

El partido se puso muy de cara antes de la media hora, con el 2-0 de Cordero. Antes abrió la cuenta Jesús Álvaro, en el minuto 8. Ambos, con dos disparos estupendos. «El equipo ha hecho goles, y muy bonitos. Lo teníamos todo controlado, pero siempre con la incertidumbre y la cautela de no cometer despistes y llevar cuidado en los contragolpes», valoró Munúa. No obstante, un error defensivo al principio de la segunda parte apretó el resultado, con el 2-1. «Hasta que no lo cierras, el encuentro siempre está abierto. Ganar era lo justo».