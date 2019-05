Moreno Boluda: «El objetivo es jugar el 'playoff' de ascenso» Juan Morena Boluda, en la Ciudad Deportiva Gómez Meseguer. / pablo sánchez / agm El técnico muleño renueva por un año con el Efesé del polígono, que prepara un proyecto «con refuerzos de buen nivel para Tercera» FRANCISCO J. MOYA Jueves, 30 mayo 2019, 01:59

Juan Moreno Boluda (Mula, 1969) continuará en el banquillo del Cartagena FC, que acaba de regresar por la puerta grande al grupo XIII de Tercera División. Él llegó hace un año y medio en una situación límite, cuando el equipo estaba en peligro de bajar a Primera Territorial. Lo salvó del descenso y este curso ha sido brillante. El equipo que preside José Gómez Meseguer ha estado siempre en puestos de ascenso dentro de la Liga de Territorial Preferente y ha terminado celebrando su vuelta a Tercera en el año del centenario del club. El premio para Moreno Boluda es continuar un año más al frente de la entidad del polígono Cabezo Beaza.

«Estaba todo bien encauzado y esta semana terminamos de cerrar todos los flecos. Yo tenía un par de ofertas interesantes, pero me motiva mucho continuar con este proyecto que arrancamos hace un año y medio y en el que, de momento, todo nos está saliendo bastante bien. A partir de ahora nos ponemos a trabajar ya en la planificación de la plantilla. Van a continuar entre diez y doce futbolistas de los que han conseguido el ascenso y luego queremos incorporar a varios refuerzos de buen nivel para Tercera», avanzó ayer a 'La Verdad' el propio entrenador blanquinegro.

Su trayectoria Nombre y edad Juan Moreno Boluda. Nació en Mula y este domingo cumple 50 años. Como jugador Era portero y jugó en Muleño, Real Murcia, Beniel, Orihuela, Cartagena, Yeclano, Mar Menor, Cieza, Bala Azul, Molinense, Pinatar y Balsicas. Como entrenador Cartagena juvenil, San Ginés (Tercera), Selección murciana juvenil, Esperanza (Tercera), La Unión (Tercera) y Cartagena FC (Preferente).

Porque el objetivo va a ser «ambicioso» y no basta con lograr la permanencia. «El club quiere dar un paso más. Se entiende que el Cartagena FC, con la historia que tiene detrás, tiene que salir a competir en Tercera pensando que puede estar en la zona alta de la clasificación. El objetivo marcado es jugar el 'playoff' de ascenso a Segunda B y por eso estamos negociando con jugadores importantes de la categoría. Hay que esperar porque algunos están jugando 'playoff' y otros no lo han hecho, pero han destacado en equipos que han realizado un buen año en Tercera», deslizó Moreno Boluda.

Crecer con «humildad»

«Con los veteranos que tenemos [Ginés Requena, Buyo, Richard, Bauti y Saura] más la gente de dilatada experiencia que queremos incorporar se puede armar un buen grupo. A esta base queremos sumarle los mejores chicos jóvenes que salen de nuestro juvenil, que también ha ascendido y lo tenemos de nuevo en Liga Nacional. Las dos patas del proyecto son armar un buen proyecto de fútbol base y potenciar el primer equipo, para que esté con los mejores de la Tercera División», subrayó

Moreno Boluda es perfectamente consciente de que el Efesé del polígono no está en disposición de disputarle la hegemonía de primer equipo de la ciudad al FC Cartagena. «Ellos tienen su proyecto y lo están haciendo bien. No queremos sustituirlos. Nosotros, eso sí, queremos crecer, con toda la humildad y también con toda la ilusión del mundo. Es una idea compartida por todos en el club y vamos a trabajar para que el Cartagena FC esté lo más alto posible. Queremos seguir contando con la ayuda de la UCAM, que es un plus muy importante, y estamos pendientes de la entrada o no de un par de patrocinadores más, para poder cerrar un presupuesto», añadió.