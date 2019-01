Monteagudo niega que quiera llevarse a Jesús Álvaro al Lugo

Saltó la alarma anoche, cuando 'Popular TV' informó de que Alberto Monteagudo quería llevarse al Lugo al lateral izquierdo tinerfeño Jesús Álvaro, para ocupar la vacante que ha dejado en la plantilla lucense el ucraniano Vasyl Kravets, traspasado el pasado domingo al Leganés por dos millones de euros. El asunto, no obstante, tuvo poco recorrido, ya que todas las partes negaron enseguida que exista posibilidad alguna de que esta operación se haga. Ni ahora ni en los días que restan hasta el cierre del mercado, el próximo 31 de enero.

Lo negó categóricamente el dueño del Cartagena, Paco Belmonte, a través de su cuenta de Twitter. Lo hizo Manuel Sánchez Breis, mánager general, en una entrevista en 'Onda Regional'. Y, para rematar, también confirmó que no hay «nada de nada» el propio Alberto Monteagudo.

En declaraciones a 'La Verdad', el técnico manchego aseguró que «ni hemos negociado con Jesús Álvaro ni lo vamos a fichar. No vamos a traer a nadie del Cartagena. La cesión de Josua Mejías podía entrar en el fichaje de Kravets, pero se haría también teniendo en cuenta al Cartagena, aunque no sea jugador suyo, sino del Leganés. Lo único que deseo es que el Cartagena suba y no voy a debilitar su plantilla», afirmó.