Melilla, rival difícil; Recreativo, asequible

El Cartagena juega esta mañana en Ibiza. Y en otros dos campos, el Jesús Navas de la Ciudad Deportiva del Sevilla y el Nuevo Colombino de Huelva. Llegados a este punto decisivo de la temporada, con solo seis jornadas por disputarse y las tres primeras plazas en solo un partido de diferencia, hay que mirar siempre lo que pasa en otros estadios. El choque de Can Misses arranca a las 12.00 y media hora antes empiezan los de Melilla y Recreativo, los dos principales rivales del Efesé en la pelea por terminar la Liga regular en primera posición, lo que te da muchísimas opciones de ascender.

El Melilla, 13 de 15 desde que perdió en el Álvarez Claro ante el Cartagena, visita la Ciudad Deportiva del Sevilla. Allí se ha hecho fuerte en esta segunda vuelta (cuatro victorias y dos empates) el filial sevillista. El joven conjunto andaluz, eso sí, cayó con estrépito el pasado fin de semana en Málaga (3-0), poniendo fin así a una racha de siete jornadas sin perder. Aún dispone de un buen colchón, de seis puntos, con respecto al descenso. No obstante, el Sevilla Atlético todavía no está salvado y, por tanto, no puede relajarse.

Por su parte, el Recreativo, que está a dos puntos de Melilla y Cartagena y que la próxima semana precisamente visitará la Ciudad Deportiva del Sevilla, recibe en su estadio al Talavera de Fran Alcoy, que suma 43 puntos y está virtualmente salvado. Los talaveranos cayeron el pasado fin de semana en El Prado ante el emergente Marbella (0-3), pero en su última salida asaltaron el complicado campo del San Fernando (1-2). Esto es un aviso en toda regla para el cuadro entrenado por Salmerón.

En cuanto a los resultados de la tarde de ayer, destacó el nuevo tropiezo del San Fernando en Bahía Sur, donde se atascó contra el filial del Granada (0-0) y un nuevo triunfo del Marbella, en esta ocasión contra el Linense (2-0).